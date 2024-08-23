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長壽秘訣｜78歲長壽專家成功逆齡21歲　分享7種超延壽食物助防癌/護心/降血壓

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 43 分鐘前

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【長壽飲食／長壽秘訣／鱒魚／三文魚／橄欖油／抗氧化】長壽逆齡是不少人所追求，美國一名78歲專門研究長壽的專家則表示，自己透過每周固定攝取7種食物，成功逆齡20歲，並表示自己的「生物年齡」僅為57.6歲。

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Sick問識答｜中西專家分享常見不育成因　3大穴位通氣血+孕前3種營養素

外媒報道，曾撰寫過多本有關長壽的著作、現年78歲的洛伊忍博士（Dr. Michael Roizen）受訪表示，儘管自己已78歲，但「生物年齡」卻只有57.6歲。儘管先天基因對人類壽命有很大關鍵作用，但他指透過進食健康食物，相信亦會對健康產生正面的影響，強調「你的選擇至關重要」。

洛伊忍博士更分享了7種他認為可以有助延壽的食物：

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同場加映: 長壽秘訣｜一家5姊妹3個活到100歲　103歲婆婆分享獨門長壽飲食秘訣

洛伊忍博士指，這7種食物的延壽原因也很簡單，例如橄欖油具有抗炎和抗氧化特性，可讓人們降低死於心血管疾病、癌症的機率；三文魚和鱒魚富含維他命D、Omega-3脂肪酸，對心臟健康非常重要；而黑朱古力則可以降低血壓、膽固醇和心臟病相關風險。

另外，菇類含有麥角硫因（ergothioneine），賓州州立大學的研究人員稱之為「長壽維生素」，具有抗氧化和抗發炎作用。每週吃兩份牛油果，可以降低罹患冠狀動脈心臟病（coronary heart disease）和心血管疾病的風險。而食用花椰菜在內的十字花科蔬菜，可以降低罹癌風險，並預防其他慢性疾病。

點擊下圖睇8大延壽生活習慣：

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