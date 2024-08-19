京官調研｜晤中央統戰部部長石泰峰　李家超：考察是展示對港關心和重視

▲ 李家超（右）在禮賓府與中共中央政治局委員、全國政協副主席、中央統戰部部長石泰峰（左）會面。（政府新聞處圖片）

中共中央政治局委員、全國政協副主席、中央統戰部部長石泰峰來港考察，行政長官李家超今日（19日）在禮賓府與石泰峰會面，雙方並就共同關心的議題交換意見。李家超指，感謝石泰峰率團到訪香港，考察香港的最新發展情況，展示他對香港的關心和重視。

統戰部副部長陳小江、林銳、港澳辦副主任農融亦有出席

中央統戰部分管日常工作的副部長陳小江、中聯辦主任鄭雁雄、中央統戰部副部長林銳、港澳辦副主任農融、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衞、發展局局長甯漢豪、民政及青年事務局局長麥美娟和行政長官辦公室主任葉文娟亦有出席會面。

李家超：會​​​​​​​將三中全會精神融匯貫通在特區日常事務中

李家超表示，香港特區包括政府和社會各界必須認真學習，深刻領會和貫徹落實二十屆三中全會的精神，以進一步全面深化改革為己任，將三中全會精神融匯貫通在特區日常事務中。他強調，特區政府未來將繼續全面準確貫徹「一國兩制」方針，聚焦增強發展動能，健全治理體系，堅定落實「愛國者治港」原則，壯大愛國愛港力量，特區政府會繼續積極推動社會各界人士以香港所長，貢獻國家所需，為中國式現代化強國建設、民族復興偉業作出貢獻。

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