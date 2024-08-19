士多啤梨痣｜洪永城5個月大細女似足笑佛超可愛　右眼仍見士多啤梨痣惹關注

▲ 洪永城細女5個月大，笑得好可愛！

【洪永城/梁諾妍/士多啤梨痣/血管痣/血管瘤/早產】藝人洪永城與梁諾妍（Inez）育有2女，大女2歲大而細女就5個月，兩個囡囡都勁似爸爸洪永城，因而被稱為「Sir Face」，足見洪永城基因強大。日前梁諾妍分享細女（Beryl）最新照片，笑起上來瞇瞇眼，十分可愛，難怪叫「Sir Face 2.0」，不過就有網民關心她的士多啤梨痣。

士多啤梨痣｜洪永城細女眼肚驚現血管痣 4大高危位置嚴重可致內出血

最新影片:

士多啤梨痣｜餅印父女一屋洪永城

「Sir Face 2.0」5個月大，媽媽梁諾妍分享囡囡的照片，寫到「笑佛仔阿妹報到，仲有3日就5個月啦！暫時留意到阿妹性格係好直率好直接，唔係0就100，開心時就特別開心，唔開心就大爆喊到成幢樓都聽到，一發不可收拾。不過大部分時間阿妹都係笑呵呵，個笑容特別治癒呢！附上最後一張洪永城蠱惑樣#一屋洪永城#越生越似老豆系列」。

▲ 好治癒。（IG圖片)

不過Beryl 3個月大時的士多啤梨痣仍在，即時引起網民關注。血管痣或血管瘤，又名「士多啤梨痣」，因痣的外形像士多啤梨而得名。

當時梁諾妍為了減慢細女Beryl的「士多啤梨痣」生長速度，目前早晚都會替細女敷藥水。對此有家長認爲塗藥水無效，建議Inez帶Beryl做微激光，令「士多啤梨痣」變平滑及淺色，Inez指因細女的「士多啤梨痣」接近眼睛位置，擔心做微激光會影響眼睛健康。

士多啤梨痣｜屬於先天良性血管增生

兒科專科何蓉蓉醫生曾在香港經濟日報撰文指出，「士多啤梨痣」屬於先天的良性血管增生，主要分為紅色、紫色及粉紅色，多發於面部、四肢及身體。 嬰兒血管痣通常在出生後1至3個月出現，於1、2歲前迅速增長，到2至3歲便進入靜止期，3歲後進入消退期，由鮮紅色褪淡成淡紅色或肉色，慢慢萎縮變小至完全消失。每10名嬰兒便有1人患士多啤梨痣，早產嬰兒更常見。如果血管痣體積大於5厘米，或出現在頭頸、氣管等重要位置，便要慎防危機。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

士多啤梨痣｜醫生：長於眼皮或致視力受損

何醫生指血管痣一般對健康並無太大影響，大部分患者只需定時觀察便可，但如出現併發症、影響面部重要器官或有影響外觀的風險，便需要接受治療。例如長於眼皮的「士多啤梨痣」，若沒有接受適當治療，約一至兩成寶寶會因此視力受損。而長於氣管的「士多啤梨痣」，可能會壓著氣管，影響呼吸，嚴重可引致心臟衰竭。

血管痣亦可以是不同疾病的表徵，例如當同時發現腹部腫脹及皮膚表面血管痣，可能反映肝臟、腸胃也長有血管痣，嚴重可致內出血、肝臟脹大。因此，血管痣體積大於5厘米或長於高危位置，應及早尋求醫生意見。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

士多啤梨痣｜血管痣治療方法

血管痣的治療方法包括口服降血壓藥、口服類固醇和激光治療。降血壓藥普潘奈（propranolol）可以減少血管增生，一般劑量為每公斤每日1-2mg，可以縮小血管痣體積達6成或以上。此藥物有機會影響心跳、血壓和血糖，因此必須在醫生處方和監督下使用。如果口服藥未能根治血管痣，可以考慮激光治療，有助減淡皮膚表層的色素，改善外觀。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】