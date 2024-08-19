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癌症殺手︱20歲少女久咳不癒驚揭患末期肺癌　無吸煙家族遺傳疑1原因致癌

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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20歲少女久咳不癒，驚揭患末期肺癌；無吸煙家族遺傳，疑1原因致癌。

【肺癌/癌症/咳嗽/久咳不癒/肺癌症狀/肺癌成因/預防癌症】久咳不癒要及早求醫！台灣一名少女在迎接20歲生日之際，因咳嗽了1個半月未癒而求醫。起初她以為只是普通感冒，沒想到多番檢查之後竟確診末期肺癌，開始了每日打針、不斷嘔吐的抗癌之旅。至於為何會年紀輕輕就患癌，女子表示，自己沒有吸煙也沒有家族遺傳病史，醫生推測是有「一個原因」導致就算不煙不酒也會患上肺癌，更以女性患者居多。

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Healthy Life｜ Paul’S Kitchen老闆娘患抑鬱　相伴20載丈夫突發癌末猝逝　堅持營業守護亡夫「最後禮物」

事主在網上討論區Dcard發文「20歲我得了肺癌四期」，表示自己在即將迎接20歲生日之際，已經咳嗽了整整6個星期，一開始以為只是普通的感冒，但求醫過不同診所、吃了很多藥也不見好轉。最後，家人帶她住院一個多月，做了X光、斷層掃描等檢查，都沒有查出有什麽疾病。

轉院被送ICU揭患末期肺癌

無奈下，事主又再轉到大醫院；但在入院當天，她幾乎是處於死亡邊緣：

正常人心包膜液體20-30毫升幫助心臟跳動，而當時我已積水到500多毫升，壓迫到我的神經，無法抬手且有些喘…… 馬上被送去加護病房了。

在ICU住了兩日，事主轉到普通病房，做檢查後第四天有了結果。醫生診斷，事主一系列的病況，全是因為「肺癌」導致：

腫瘤處在心臟後方藏匿著，所以很難被發現。而那天，我被診斷為四期肺癌。

憶罹癌前症狀 籲久咳不癒勿拖延求醫

事主在確診患癌後，開始了每日不斷打針、不斷嘔吐、虛弱的生活，讓她一度懷疑生存的意義。最後，在經歷一個多月的治療穩定病情後，醫生邀請她參加一項癌症研究計畫，她又開始了與標靶藥物共存的日子，更因此休學兩年。

至於患癌原因，事主坦言自己沒有吸煙，家族遺傳史沒有過肺癌患者，所以醫生推測是「基因突變」致癌：

可能是因為環境導致的，畢竟我們現在都生活在充滿污染的地方。建議有空時，可以出外踏踏青、爬爬山、多吸吸新鮮空氣。

她又回憶在確診患癌前的病徵，除了咳嗽6個星期，還有胸口發悶的情況；做一些例如躺下坐起等稍微大的動作，會感覺心臟無法正常跳動；再後來，因積水壓迫到神經，右手臂無法抬起，最後連平躺都無法呼吸，只能坐著休息。

最後，她建議所有人都不要輕視長期咳嗽的症狀：

如果長期咳嗽久治不癒，請不要再拖延，應盡快做檢查。肺癌大多數都是在後期才被發現。

持續咳嗽或是肺腺癌症狀

肺癌是本港頭號癌症殺手，即使不煙不酒，也有機會患上肺癌。台灣一項最新研究指出，當地有60%肺癌患者沒吸煙習慣，而女性患者中，更有高達80%是沒吸煙習慣的。基因營養醫學專家劉博仁表示，台灣中央研究院曾進行一項廣泛研究，發現台灣女性體內有種稱為「APOBEC」的基因是較易變異的。縱然不煙不酒、不下廚，但生活中含有的微量PM2.5、煙燻燒烤食物所產生的多環芳香烴，以及加工肉類、隔夜菜所含的亞硝酸鹽，亦較易引發基因突變，導致患上肺癌。

    另外，台灣胸腔外科醫生陳百璽亦曾在健康頻道中表示，以肺腺癌的典型症狀而言，咳嗽是最常見症狀。若出現喘或胸痛症狀，代表病情已趨嚴重，甚至可能已有轉移現象。若出現「非典型」症狀，患者會感到肩膀痛、上背痛，可能是脊椎轉移，已影響至神經等。大部份患者確診時，往往已是第4期肺腺癌。

    他表示，據統計，第四期患者存活率為5年的，僅佔大約5%至10%。早期肺癌若腫瘤小於1cm，治癒率約為90%，有5年存活率。因此，若持續咳嗽、喉嚨癢，宜盡早求醫檢查，盡早醫治。

    肺癌常見症狀

    香港肺癌患者大多數是吸煙人士，而其他常見風險因素如人口老化、空氣污染和胸腔放射治療等，亦會增加肺癌的風險因素。

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    4大常見成因

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    基因突變成非吸煙患者病發原因

    臨床腫瘤科專科李兆康醫生曾受訪表示，肺癌可分為「小細胞肺癌」和「非小細胞肺癌」，「非小細胞肺癌」佔整體肺癌個案約70%，而當中「肺腺癌」又佔「非小細胞肺癌」60至70%，而且趨勢是越來越多。

    李醫生表示，香港非吸煙患者所患的「肺腺癌」之中，約70%和基因突變有關，腫瘤生長較慢，患者年齡相對年輕，一般只有40、50歲，「有研究亦發現，亞洲的女性肺癌患者中，有60至80%為非吸煙人士，而且亦較年輕。大部分非吸煙女性所患的肺癌之中，主要就是『肺腺癌』。」

    李醫生提醒，若年過40歲，不論是否吸煙者，也應多點留意自己身體發出的警號，有機會及早發現肺癌，早治療效果遠比遲治療理想。

    預防方法

    關於預防方法，腫瘤科醫生陸凱祖曾接受訪問指，不吸煙的人若因基因變異引發肺癌，難以預防。因此，定期做篩檢，儘早發現問題仍是最重要的。也可以在日常中避免接觸危險因素，例如自覺地戒煙、避免吸入二手煙、避免長期逗留空氣污染環境，以及吸入石棉等工業塵埃等。

    同場加映：經常接觸油煙患肺癌風險高2.7倍

    事實上，台灣的國家衛生研究院曾公佈一項研究：女士下廚愈頻密、暴露於油煙致癌物的時間愈長，患肺癌風險愈高；對比甚少下廚的女性，患肺癌風險可高出2.7倍。另又發現，下廚時有沒有使用抽油煙機也是一大關鍵。有使用抽油煙機的女性，下廚期間有2/3時間開抽油煙機，患肺癌風險可減41%至63%。

    此外，研究又分析食油對人體的影響，結果發現常用豬油煮食的女性，比起常用植物油煮食的女性，患肺癌風險增加92%。另外，如果每星期煎食物多於5日，患肺癌風險會增加53％，估計是因為高溫情況下，較容易產生大量油煙。是次研究結果早前也於國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）發表。

    點撃大圖觀看關於食油煮食的健康小貼士：

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