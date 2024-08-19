錢小豪暴瘦丨錢小豪只剩約140磅骨瘦如柴　黃秋生發文慰問：希望你一切安好

▲ 黃秋生公開慰問錢小豪！

61歲武打演員錢小豪早前跟楊玉梅齊齊開直播，由於身形暴瘦，網民關注其健康問題外，連黃秋生也於社交網發文慰問，更意外曝光二人為中學同𥦬的關係！

早前錢小豪跟媒體透露現在只得約140磅，由於腰患復發，以致走路動作僵硬，此外中了兩次新冠肺炎的錢小豪胃口變細，只因隔離期間主要食湯渣和飲湯為主，現在努力增肥當中。

武打演員丨61歲錢小豪自爆激跌40磅 親揭身體情況腸胃出事

▲ 黃秋生跟錢小豪為同門師兄弟！

銘記秋生以漫畫相贈

黃秋生於個人社交平台發文寫道：「嘉豪（嘉華）兄弟，可能你睇唔到我嘅祝福，但係希望你一切安好，身體健康。猶記當年練拳時日，氣吞萬里如虎。保重！」

至於錢小豪本尊也留言回覆：「其實我和黃秋生小時候已經認識！又是同學又是師兄弟！我14歲去打擂臺！秋生清晨7點過來送我一本打擂臺漫畫！記憶如新！但是我們沒有說出去！」

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讚錢小豪年青時「好打得」

秋生跟錢小豪為嶺南中學校友，而且二人同屬大聖劈掛門的師兄弟，秋生曾透露跟過小豪練拳：「我不喜歡上學，覺得好悶，不知道他們在講什麼，逃學，我媽沒有時間管我。」

秋生續說：「學校也習慣，但我跟同學熟，在學校附近看書就是等他們打架，自己『練拳』或是跟其他人打，錢小豪就是同學，跟錢小豪互相練拳，最多10多人在旁看對打。」秋生笑稱年青時不怕死，更大讚錢小豪：「很能打，他很厲害」

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