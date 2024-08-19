台灣男星丨唐治平認屍後失聯　失蹤多日終現身被發現精神狀況不佳

▲ 唐治平最新行蹤曝光

台灣男星唐治平在母親過世後情緒不穩，早前更指他失聯逾一星期，唐母的遺體目前仍被存放在板橋殯儀館，而唐治平的友人稱對方的手機是關機狀態，令人擔憂。

據當地媒體透露唐治平的行蹤成為焦點，不過有多位民眾指在台北市不同地點目擊到他，指他行動搖晃、精神狀況不佳，身形依舊消瘦，這一連串的異常行為讓親友深感擔憂，並請求大眾協助確認他的行蹤。

台灣男星丨唐治平被爆失聯一星期 其母親遺體存放在殯儀館

有民眾看見唐治平行蹤

有民眾在信義區目擊唐治平，當時他身穿藍色短袖上衣、短褲和拖鞋，手拿飲料，在百貨公司外行走，步履蹣跚。

有目擊者亦注意到他的精神狀態與之前相比並無改善，並對他的健康表示擔憂。

另外，有網友在台北車站和寧夏夜市也表示看到過他，顯示他在失聯期間仍在台北活動。

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唐治平精神狀況令人擔憂

自唐治平母親去世後，他的行為舉止變得難以理解，警方經過多次驗屍確認死者身份，他初期拒絕認屍，直到第3次驗屍才勉強承認是其母親。

雖然他承諾將處理母親後事，惟其精神狀況令人擔憂，加上如今唐治平與外界失聯，也沒有手機能夠通訊，朋友因此感到擔心，希望若有人目擊唐治平的行蹤，可以發送到其的臉書帳號，以便掌握他的行蹤。

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