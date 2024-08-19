  • 28°C
香港時間 : 2024819日 (一) 21:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Pokémon GO｜16歲港產訓練員世界賽奪冠創歷史　曾因「阿媽唔俾」缺旅費幸獲名醫資助

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

16歲「港產訓練員」鄭業楷（純藍衣者）昨日（18 日）奪得《Pokémon GO》比賽冠軍，成為首位香港代表贏得此賽事世一。（影片截圖）

除了奧運劍擊，香港再在《Pokémon GO》世界比賽贏得「世一」榮譽！綽號「蝦皮」的16歲「訓練員」鄭業楷，昨日（18 日）奪得《Pokémon GO》比賽，以局數3比1擊敗荷蘭對手，贏得2萬美元（約15.5萬港元）獎金，成為首位香港代表贏得此賽事冠軍，及首名來自亞太區的世界第一。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱「野外教室」砌木伐生火煮食學解難　英華小學校長：容許孩子犯錯

風靡全球的動畫《寵物小精靈》自推出以來一直大受歡迎，其中2016年推出的手機遊戲《Pokémon GO》更掀起一股「捉精靈」熱潮，亦有舉辦世界賽事「Pokémon World Championships」。

選手們首先需在各自地區參加聯賽，獲足夠積分後，可以獲邀參加錦標賽，整個賽季表現最好的「訓練員」可獲「Pokémon World Championships」邀請，出戰世界賽，與其他「訓練員」龍爭虎鬥，測試小精靈的技能。

點擊圖片放大
+6
+5

比賽日前在美國夏威夷舉行，今年亞太區只得一個出線名額，來自香港的 16 歲選手鄭業楷「蝦皮」先贏得代表資格，再在昨日賽事中，面對荷蘭選手Martijn Versteeg（Inadequance），即使隊伍曾一度落後，最終仍以3比1擊敗對手，成為《Pokémon GO》世界冠軍，贏走2萬元美金獎金。

蝦皮奪冠｜去年曾獲黎青龍資助出賽

「蝦皮」不僅是首位香港人贏得這項比賽，亦是首位亞洲選手奪得該項殊榮。他表示，取勝之道是在「6選3」的賽制上，下了不少苦功，他希望，透過是次比賽可以讓更多人認識《Pokémon GO》。

去年「蝦皮」曾參加在日本橫濱舉行的同類賽事，因他屬業餘愛好者，曾表示「冇錢，阿媽唔准去」，需四周籌集旅費，更曾獲同樣是Pokémon GO的愛好者、名醫黎青龍贊助出賽。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【國際錦標賽】資優學苑5員出戰國際物理錦標賽　智破謎題捕捉寵物小精靈獲「最佳破解者」
16:10 2023/03/28
【國際錦標賽】資優學苑5員出戰國際物理錦標賽　智破謎題捕捉寵物小精靈獲「最佳破解者」
日本旅遊丨趁日圓低位計劃東京遊　君悅酒店Pokemon房巨型卡比獸陪瞓
13:36 2024/05/02
日本旅遊丨趁日圓低位計劃東京遊　君悅酒店Pokemon房巨型卡比獸陪瞓
ANA 比卡超︱全日空主題夢幻客機登陸　 香港—東京成田有得搭
19:09 2024/06/07
ANA 比卡超︱全日空主題夢幻客機登陸　 香港—東京成田有得搭

你可能感興趣

【國際錦標賽】資優學苑5員出戰國際物理錦標賽　智破謎題捕捉寵物小精靈獲「最佳破解者」
16:10 2023/03/28
【國際錦標賽】資優學苑5員出戰國際物理錦標賽　智破謎題捕捉寵物小精靈獲「最佳破解者」
日本旅遊丨趁日圓低位計劃東京遊　君悅酒店Pokemon房巨型卡比獸陪瞓
13:36 2024/05/02
日本旅遊丨趁日圓低位計劃東京遊　君悅酒店Pokemon房巨型卡比獸陪瞓
ANA 比卡超︱全日空主題夢幻客機登陸　 香港—東京成田有得搭
19:09 2024/06/07
ANA 比卡超︱全日空主題夢幻客機登陸　 香港—東京成田有得搭
比賽 Pokemon 香港 遊戲 電玩手遊

最高瀏覽

法證先鋒VI丨孟希璘患罕見病曾被指30歲後坐輪椅　豁達面對：不會做令自己後悔的事
法證先鋒VI丨孟希璘患罕見病曾被指30歲後坐輪椅　豁達面對：不會做令自己後悔的事
消委會報告︱消委會評測25款廁紙強韌度/螢光物/吸濕測試　推介8款4星半廁紙名單
消委會報告︱消委會評測25款廁紙強韌度/螢光物/吸濕測試　推介8款4星半廁紙名單
急症室最長等候時間（08月19日 時間16:05）
急症室最長等候時間（08月19日 時間16:05）
請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
消委會抽油煙機｜消委會測試14款抽油煙機　9款抽吸力強2款達4.5星　一款$4,980媲美$1萬元西門子
消委會抽油煙機｜消委會測試14款抽油煙機　9款抽吸力強2款達4.5星　一款$4,980媲美$1萬元西門子