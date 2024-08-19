Pokémon GO｜16歲港產訓練員世界賽奪冠創歷史　曾因「阿媽唔俾」缺旅費幸獲名醫資助

▲ 16歲「港產訓練員」鄭業楷（純藍衣者）昨日（18 日）奪得《Pokémon GO》比賽冠軍，成為首位香港代表贏得此賽事世一。（影片截圖）

除了奧運劍擊，香港再在《Pokémon GO》世界比賽贏得「世一」榮譽！綽號「蝦皮」的16歲「訓練員」鄭業楷，昨日（18 日）奪得《Pokémon GO》比賽，以局數3比1擊敗荷蘭對手，贏得2萬美元（約15.5萬港元）獎金，成為首位香港代表贏得此賽事冠軍，及首名來自亞太區的世界第一。

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風靡全球的動畫《寵物小精靈》自推出以來一直大受歡迎，其中2016年推出的手機遊戲《Pokémon GO》更掀起一股「捉精靈」熱潮，亦有舉辦世界賽事「Pokémon World Championships」。

選手們首先需在各自地區參加聯賽，獲足夠積分後，可以獲邀參加錦標賽，整個賽季表現最好的「訓練員」可獲「Pokémon World Championships」邀請，出戰世界賽，與其他「訓練員」龍爭虎鬥，測試小精靈的技能。

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比賽日前在美國夏威夷舉行，今年亞太區只得一個出線名額，來自香港的 16 歲選手鄭業楷「蝦皮」先贏得代表資格，再在昨日賽事中，面對荷蘭選手Martijn Versteeg（Inadequance），即使隊伍曾一度落後，最終仍以3比1擊敗對手，成為《Pokémon GO》世界冠軍，贏走2萬元美金獎金。

蝦皮奪冠｜去年曾獲黎青龍資助出賽

「蝦皮」不僅是首位香港人贏得這項比賽，亦是首位亞洲選手奪得該項殊榮。他表示，取勝之道是在「6選3」的賽制上，下了不少苦功，他希望，透過是次比賽可以讓更多人認識《Pokémon GO》。

去年「蝦皮」曾參加在日本橫濱舉行的同類賽事，因他屬業餘愛好者，曾表示「冇錢，阿媽唔准去」，需四周籌集旅費，更曾獲同樣是Pokémon GO的愛好者、名醫黎青龍贊助出賽。

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