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飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨

保健美顏

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【咖啡／咖啡因／提神／鈣質／骨質疏鬆／心血管疾病／降血糖／膽固醇】不少打工仔會在早上飲咖啡，幫助提神去工作；不過坊間有指，飲咖啡會導致骨質疏鬆。有台灣醫生為大家拆解迷思，指出每日一杯咖啡確實有助提神，但如果超過每日飲用上限，有機會造成鈣質流失，導致骨質疏鬆。

最新影片：

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Healthy Life｜ Paul’S Kitchen老闆娘患抑鬱　相伴20載丈夫突發癌末猝逝　堅持營業守護亡夫「最後禮物」

拆解飲咖啡導致骨質疏鬆迷思

台灣家庭醫學科醫生許芷瑜在YouTube頻道《初日醫學- 宋晏仁醫師x Cofit》中指出，每日一杯咖啡並不會造成骨質疏鬆，而事實上骨質疏鬆源自身體欠缺足夠鈣質，一般人每日飲用大量咖啡，才會令身體欠缺鈣質，造成骨質疏鬆。醫生提醒，咖啡不能飲過量，一般人每天飲多過4杯咖啡，就已經會流失鈣質，有機會造成骨質疏鬆。

如果想飲多少許咖啡幫助提神，醫生建議大家要做足以下3大重點，增強骨骼健康：

  • 多鈣：從飲食當中攝取足夠鈣質，維持體內總鈣量，例如乳製品、豆腐、豆漿、魚乾、杏仁奶、深綠色蔬菜等都是優質鈣質來源。
  • 多曬：適度到戶外曬太陽，讓身體能夠產生維他命D，幫助鈣質吸收及強化肌肉。
  • 多動：透過進行負重運動，以增加骨密度，例如健步行、爬山、行樓梯等。

同場加映：

飲食攻略｜揀啱咖啡可降死亡率最高27%　專家推薦1種飲法強效降血糖血脂膽固醇

台灣資深毒物科護士譚敦慈曾分享指出，現時有很多研究發現喝咖啡有助保護心臟血管，對肝臟亦有很多好處，其中有一項研究比較不同類型咖啡對身體的益處，結果如下：

  • 在降低死亡率方面，即溶咖啡能降低11%死亡率，研磨咖啡可降低27%，無咖啡因咖啡則可降低14%死亡率
  • 在降低心血管死亡風險方面，即溶咖啡可降低9%死亡風險，而研磨咖啡和無咖啡因咖啡則分別可降低10%及6%。

譚敦慈同時提醒大家，由於咖啡中含有咖啡因，部分人士喝了之後又機會影響睡眠，因此建議中午之後不要再飲用咖啡。她續指，一般情況下成人大概需要4個小時將體內的咖啡因排出，小孩則至少要8到12個小時才能排出一半咖啡因，而且咖啡因亦會影響腦部發展，所以建議未成年人士不要飲用咖啡。故此如果以1杯240mL為標準，每天上限為2杯，否則便會攝取過量咖啡因。

同場加映：

飲食攻略｜咖啡助防癌抗炎降膽固醇　醫生揭1類咖啡最健康：這時間飲最好

台灣家醫科醫生李思賢曾在其Facebook專頁發文，拆解咖啡對身體的好壞。他指出，不少人習慣每天喝咖啡提神，適量攝取咖啡的確能夠為身體帶來很多益處。據過往研究指出，咖啡含有綠原酸，建議每天喝1至3杯就能夠達到抗氧化功效，幫助維持DNA端粒細胞的長度，保護人體幹細胞，減緩細胞老化過程和速度之餘，亦可以保持強健和活力。李醫生指出，咖啡能夠為人體帶來7大好處如下：

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李醫生亦提醒，雖然咖啡聽起來對身體百利而無一害，但止限於適量攝取。若過量攝取咖啡因，長久來說可能會造成依賴，甚至有反效果：

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故此，李醫生建議喝咖啡前要分辨清楚自己體質會否屬於高風險人士，飲用時要注意分量，避免過量攝取。他列舉4類人士要留意咖啡因的每日攝取量，包括高血壓患者、失眠人士、孕婦、或自律神經失調的族群，要更加留意喝咖啡後身體的反應。孕婦每天建議喝2杯為上限，一般人可以每天喝3杯。

同場加映：

超市大搜查｜7款5星咖啡產品一覽 逾9成含致癌物+除害劑 1款致癌物含量踩界上限標準

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