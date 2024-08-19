姊弟戀丨疑踢爆保錡一腳踏兩船　KOL急刪Po後表明有所擔心

▲ KOL疑踢爆保錡一腳踏兩船！

現年37歲的前「星夢一姐」菊梓喬（Hana）轉公司還轉新戀情，與前緋聞男友吳卓羲劃清界線的菊梓喬，在前日（8月17日）被媒體爆指她與現年33歲的ERROR成員吳保錡譜姊弟戀。

有指，二人同為佛教大光慈航中學的師姐弟，因為傾談健身話題結緣。去年Hana受腳傷困擾，保錡立即展開熱烈攻勢，熱衷跑步的保錡教Hana做強化腳部運動、又教對方健身，成功奪得女神芳心在兩個月前暗撻。被爆戀情後，保錡在周六宣傳新歌受訪時回應與菊梓喬戀情，用「了解中」形容二人現時關係。

今日（19日），KOL渾水在Threads發文，未有指名道姓地爆出有一位藝人「一腳踏兩船」的事，成為話題！

姊弟戀丨吳保錡菊梓喬「深入了解」 被爆同居齊買日用品斷正

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KOL爆藝人「一腳踏兩船」

KOL渾水在帖文中「不開名」爆料，他寫道：

早幾個月，有一位藝人朋友想搵我拉線做一件事。成件事我冇錢冇得益，但係幾有趣，所以我好上心做。 完事了，我請他喺觀塘食死前必食的醬爆肉丁。餐飯未完，他收到一個電話，聲線變得溫柔，但收線後他要離席。 我作為拉線的中間人，客氣地講一句我順便送你返去。 他說：「好啊，我要去深井屯門一帶。」我說：「冇問題，反正都係叫Uber，但你不是住大埔嗎？」 喺架 Uber 上面，他分享了他最近的戀愛故事。屯門，當然不是他的家。我聽完之後心入面非常驚訝，但面上係不動聲色。大概是他的對象和他以前交往過的類別大相逕庭，我聽過她的名字，但對她的相貌外型沒有印象，始終我也不是混娛樂圈 他打電話給另一個她，問她要不要糖水，聲音依然很溫柔 作為這位知名藝人的朋友，我都算有義氣，一句都冇講過。他身邊也有很多有雷朋友，大家都冇篤佢出嚟。 然後，大家就見到最近的新聞了

KOL急刪Po

渾水在帖文結尾寫下「大家就見到最近的新聞了」，難免令人想到他所指的是保錡與菊梓喬！再加上這位藝人是住在大埔，也即是與保錡相同！

不過，渾水後來火速刪去爆料帖文，之後他再發文解釋表示：「我同保錡係冇商業上合作，所以不是說他，就是因為怕有誤會所以才del post，謝謝。」

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