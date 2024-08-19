冼靖峰自爆黑歷史體重最高峰200磅 望操到8舊肌肉不介意穿泳褲現身
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 54 分鐘前
年度音樂盛事 Gimme LiVe音樂節繼續熱爆全城！踏入12周年，以音樂初心之名打造全城瞩目、突破創新的音樂舞台！
第二場音樂節表演由矚目新人Nancy Kwai歸綽嶢聯同再度亮眼回歸Gimme LiVe的樂隊Zpecial、Archie冼靖峰、Dark 黃明德以及新生代唱作人Goo Chan等演出，一齊碰撞出最強火花，傳承音樂夢想！
喜歡即場獻唱
Archie指已經是第二次參與該音樂節，很開心有很多粉絲來到現場打氣。
他自言很喜歡在商場即場獻唱的感覺：「第一次參與時只是剛出道的新人，未有自己的作品，今日則可以獻唱自己的作品，感覺特別開心。」又透露稍後即將會推出兩首新歌，分別一首慢歌和一首快歌。
努力為新歌準備
他指大有機會是跳唱歌，所以要開始做足預備，操fit自己。他說：「我是肥底，最肥時有200磅，所以操fit有難度。一星期要操五日，有兩日做舉機加45分鐘跑步。如果要工作太忙，起碼都會跑步。」
願意以泳褲現身?
Archie透露現在都開始有肌肉線條，望年底可以操到8塊肌肉，要繼續努力。
問到他操fit後會否以泳褲現身，他笑說：「如果練到都可以騷肌肉，視乎演出需要，但不會刻意。」
唱現場感害怕
Nancy則指第一次如此近距離在觀眾面前唱歌，覺得好興奮好chill。她是第一年參與音樂節，師兄Zpecial則有經驗，她看見師兄如此享受舞台，實在要好好學習。
她說：「今日唱現場都有點驚，因為有很多未知之數。我覺得今日表現有65分，始終自己唱歌時未夠放鬆，應該要再enjoy多點。」
被封新一代仙氣女神
問到她被譽為新一代仙氣女神有何看法？她笑說：「我覺得未夠班，女神要有很高水平，我未去到那個層次。」
她一向以抒情歌為主，其實她都有聽快歌demo，希望有更多元化的音樂風格。