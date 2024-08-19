Pokémon GO｜16歲香港代表Pokémon GO世界賽全勝奪冠　成首個亞洲世界冠軍

▲ 綽號「蝦皮」的16歲香港訓練員鄭業楷。（Facebook English Lesson for Freedom ）

綽號「蝦皮」的16歲香港訓練員鄭業楷於Pokémon GO世界賽「Pokémon World Championships」中以全勝之姿勇奪「世一」，成為首個來自亞太區的世界冠軍。

蝦皮在決賽中對戰荷蘭選手Martijn Versteeg（Inadequance），雖他的隊伍稍被剋制，但在5局3勝賽制下，仍以3比1擊敗對手奪冠，贏得2萬美元獎金。

今年亞太區只有一個出線名額，蝦皮先贏得亞太區代表資格，在世界賽賽事中未嘗一敗。他亦是首個奪得Pokémon GO世界冠軍的亞洲選手。

蝦皮賽後表示，感謝一直以來支持他的人，希望今次大賽可以讓更多人認識這個遊戲。他稱贏得冠軍，主要是因他在「六選三」賽制上，下了更多苦功。他又感謝對手Inadequance為社群出力，平日舉行比賽讓全球各地玩家都有實戰機會，亦讓他結識來自五湖四海的訓練家。

前Pokémon GO香港隊領隊Sam亦感謝蝦皮背後的一眾「無名英雄」，資助香港選手出國比賽。去年世界賽亞太區有六個參賽名額，香港代表贏得其中五個，其中包括蝦皮，而當時他們未獲任何資助，蝦皮更曾對Sam稱「無錢，阿媽唔准去」，幸最後得Pokémon GO愛好者、名醫黎青龍等人贊助，終可到日本參賽，惟當時蝦皮表現未如理想而提前出局。

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