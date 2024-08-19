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《異形：羅穆盧斯》全球開畫奪第一位　迪士尼夏季票房強勁大滿貫

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 60 分鐘前

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《異形：羅穆盧斯》

荷里活電影《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus）開畫票房十分理想，以超出業內預期的4,150萬美元（約 3.24億港元）的美國本土開畫週末票房登上第一位。迪士尼繼續強勢以《異形：羅穆盧斯》及《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）分別佔據美國週末票房第一位和第二位。

全球影評一致激讚及獲《異形》大師列尼史葛（Ridley Scott）、占士金馬倫（James Cameron）加持的《異形：羅穆盧斯》，已成為《異形》系列中最佳美國週末開畫成績第二位，也是《禁室殺戮》（Don't Breathe）、《鬼玩人》（Evil Dead II）導演費德亞發拉斯（Fede Alvarez）職業生涯中最高美國週末開畫成績電影。

異形：羅穆盧斯丨由薛歌妮韋花到佳莉絲柏妮　一文回顧《異形》系列太空英雌

《異形：羅穆盧斯》橫掃全球票房

影片在全球也大受歡迎，開畫以來已在各個社交媒體大洗版，預計全球開畫周末狂噬1.082 億美元（約8.44億港元）票房，表現理想，至於在香港開畫周末票房達9,218,770元。

《異形：羅穆盧斯》為迪士尼今年夏季票房的強勁表現達成大滿貫，讓迪士尼在5月至及8月發行的影片均登上票房第一位。估計迪士尼佔今年美國本土夏季票房的42%，在16個周末中的8個周末佔據票房第一位，其中包括史上最高票房動畫《玩轉腦朋友2》（全球票房達16.26 億美元），以及史上票房最高的R級電影《死侍與狼人》（全球票房達 11.43 億美元）。

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