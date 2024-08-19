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旅行團｜亞洲首辦盲盒旅行團香港出發　旅行目的地上機先揭盅驚喜十足

休閒消費

撰文： 王茵芸

發布時間： 23 分鐘前

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香港人出了名愛旅行，2024年上半年港人出境人次竟達4,950萬之多，較去年同期增長72.5%。相對於事先準備工夫做到足的自由行或者跟旅行團，你是否膽挑戰下自己，參加CLS Holiday與AirAsia舉辦的全亞洲首個「盲盒旅行團」？這個名為「唔知去邊亞」旅行團，將於9月20日至24日舉行，即日起接受報名，由香港出發，但目的地待起飛時才知悉。

話明盲盒，即是出發前不會得知目的地和行程，在適當時機才會正式向參加者公布，旅行團將於今日(8月19日)起招募團友，每位團費$4,888（包稅、機票連20KG行李、食宿及當地交通)，邀請各位敢於挑戰的旅客參加。有興趣就可以透過6596 6835 WhatsApp報名。名額有限，先到先得。AirAsia有超過130個航點，至於到底去哪裏、要否轉機、團友最終旅行目的地點是哪時？到時才會揭盅，確是驚喜度十足。

CLS Holiday與AirAsia舉辦的全亞洲首個「盲盒旅行團」。（相片來源：CLS Holiday）

CSL Holiday係「又飛旅遊有限公司」（旅行社牌照號碼：354506）旗下全新品牌，周錦基 (Frankie Chow) 同是旅遊網站「又飛啦！Flyagain.la」創辦人，曾舉辦至今爲人津津樂道的巴士瞓覺團。Frankie覺得，外國有航空公司舉辦盲盒航班，在降落前才宣佈目的地，成功吸引數千位旅客搶購，覺得事情放在香港又未嘗不可，於是萌生舉辦「唔知去邊亞」旅行團的念頭。他表示選擇與AirAsia合作，是看中該公司風格一向年輕、大膽、好玩，今年更新增了好多新航點，相信可以增加這次旅程的刺激感。

港澳市場營銷總監蘇志恒 (Terence So)表示，從數據上見到香港人對旅行的渴望，作為一間連續15年成為世界最佳的低成本航空公司，十分期待與CLSHoliday合作進行這次大膽的嘗試。

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