娛圈喜事丨賴慰玲宣布陀第二胎再度做人母　 Winki：相隔6年再擁有這條曲線

現年38歲的賴慰玲（Winki）與舞台劇演員男友梁子峰拍拖5年，她於2017年7月8日生日當天在網上宣布懷孕喜訊，9月時更低調簽字結婚。

婚後事丨賴慰玲2分15秒戲演盡四大反差情緒 Winki喊足三次先收貨

今日（8月19日）Winki再度在社交網報喜宣布再度做人母，相中可見穿上黑色連身裙的她，肚子微微隆起，一臉幸福的樣子望着肚皮。

她開心表示：

「相隔6年

再擁有這條曲線

仍然有一種好奇妙的感覺🥰 #胎動依然係令我哋最有幸福感

#Yaya哥哥成日摸住話好鍾意佢

#男女都咁鍾意

#我啲朋友估男女估得好開心

#baby2iscoming」

圈中好友陳瀅﹑陳凱琳，吳若希和龔嘉欣等送祝福。

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