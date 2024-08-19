娛圈喜事丨賴慰玲宣布陀第二胎再度做人母 Winki：相隔6年再擁有這條曲線
娛樂
撰文： TOPick柴犬出動
發布時間： 17 分鐘前
最後更新： 5 分鐘前
現年38歲的賴慰玲（Winki）與舞台劇演員男友梁子峰拍拖5年，她於2017年7月8日生日當天在網上宣布懷孕喜訊，9月時更低調簽字結婚。
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今日（8月19日）Winki再度在社交網報喜宣布再度做人母，相中可見穿上黑色連身裙的她，肚子微微隆起，一臉幸福的樣子望着肚皮。
她開心表示：
「相隔6年
再擁有這條曲線
仍然有一種好奇妙的感覺🥰
#胎動依然係令我哋最有幸福感
#Yaya哥哥成日摸住話好鍾意佢
#男女都咁鍾意
#我啲朋友估男女估得好開心
#baby2iscoming」
圈中好友陳瀅﹑陳凱琳，吳若希和龔嘉欣等送祝福。
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