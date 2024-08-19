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癌症治療｜15歲少年研發治皮膚癌肥皂　獲選《時代雜誌》年度風雲兒童

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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15歲少年研發治皮膚癌肥皂，獲選《時代雜誌》年度風雲兒童。

【皮膚癌/癌症/時代雜誌/肥皂/番梘】美國維珍尼亞州一名15歲少年貝克勒（Heman Bekele），正研發一款肥皂，有望用於預防及治療多種形式的皮膚癌，每一塊的成本僅50美分（約港幣4元），貝克勒亦因此被《時代》雜誌（TIME）選為「年度兒童」（2024 Kid of the Year）。

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根據《時代》雜誌指出，貝克勒出生於埃塞俄比亞，4歲時跟隨家人移居美國，當時他已經熱衷於做實驗，從家中找出洗潔精、洗衣粉等化學品，並將其混合。7歲生日前，他收到一個附有氫氧化鈉的化學套裝，他嘗試將其和鋁混合，差點引發火災。

15歲的貝克勒（Heman Bekele）被《時代》雜誌（TIME）選為「年度兒童」（2024 Kid of the Year）。（圖片來源：TIME）

其後貝克勒升讀中學，去年10月，他參加3M公司與Discovery Education合辦的「青年科學家挑戰賽」，以一款「未來可能用來預防與治療多種形式皮膚癌」的肥皂，獲得獎金2.5萬美元（約港幣20萬元），並被評選為「美國最佳青年科學家」。

至於為何想研發治療皮膚癌的肥皂？貝克勒表示，移居到美國後，意識到長時間暴露在陽光和紫外線下，是一個很大的問題。

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貝克勒發明的肥皂能夠透過「固體脂質奈米粒」（lipid nanoparticles）來傳遞抗癌藥物，這種顆粒在肥皂被沖洗過後，仍能停留在皮膚。他指出，治療皮膚癌的藥物平均價格約4萬美元（約港幣21萬元），若以肥皂作為藥物傳遞媒介，成本就便宜得多。

今年2月，貝克勒在華盛頓參加色素瘤研究聯盟的活動時，收到約翰霍普金斯大學的分子生物學家和助理教授Rito Rebecca青睞和邀請，前往實驗室進行研究，希望有朝一日能研發出能治療皮膚癌的肥皂。

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