立秋｜踏入立秋氣節要開始着手保肺 早上必做一個動作激活肺部

▲ 踏入立秋氣節要開始着手保肺 早上必做一個動作激活肺部

一踏入立秋氣節，就要開始着手保肺（保護肺臟）。雖然仍很炎熱，但其實立秋後，陽氣逐漸向地底收攏，人體的陽氣也一樣，經過夏天大放大鳴、陽氣被推到體表進行生長、生發後，秋天就是開始回氣、休養、穩定、安住、滋養之時。此時，在體表的陽氣開始回歸身體，陽氣向內收時，需要啟動肺經去收納陽氣，若肺經開啟不了，生理上會出現體內的水氣循環停滯，呼吸道易咳嗽、敏感和氣喘，又或好發便秘、肚瀉和脹氣。而情志上，亦因秋天陰氣在體內增強、陽氣減弱，人特別容易悲傷憂愁，所以，秋天是一個對我們身體和心理健康都頗challenging（具挑戰性）的季節。

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立秋時節，在養生上就需要「變陣」，秋季空氣開始乾燥，而燥氣傷肺損津，故這個季節呼吸系統最容易發生問題，喉嚨痛、咳嗽、唇破、皮膚乾燥、聲音沙啞、便秘等，因此，首要任務是「保住個肺」。除了每天恒常運動外，建議每朝早要再多做一個激活肺部的動作：

雙腳打開與肩同寬，雙手向兩邊打開並向後伸延，人像「大字形」站立，用鼻吸氣用口呼氣，吸氣的時用腹式呼吸，吸到最盡時不呼不吸停頓三秒，再嘗試吸多一口氣，用口慢慢呼氣，呼到最盡時不呼不吸停頓三秒，再用力呼多一口。重複以上動作10次，這動作可令肺部達到最大幅度的擴張和收縮。

立秋後，就要開始潤肺，我最喜歡一執乾白合、一執蓮子、一小執南北杏、一朵大雪耳、四片乾雪梨再加四粒蜜棗煲水喝（嗜甜的，可臨熄火前加少許冰糖）。但以上材料大部分（除蜜棗外）偏微寒，寒底者不能日日喝。又，溫水蜜糖性平，也能潤肺護喉嚨。《神農本草經》：「蜂蜜味甘、平，益氣補中、止痛解毒，除眾病，和百藥，久服強志輕身，不飢不老」，是為上品之一。

順帶一提，購買蜜糖，最好選擇註明是有機（organic）和森林採摘（forest honey）的，其抗氧化和其他營養價值，跟普通蜜糖是天淵之別。

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