Sick問識答｜關節退化有得救？　醫生拆解治療方案+復康護膝貼士

關節退化的問題很常見，尤其是下肢。據現時統計，本港因膝關節炎而正輪候做手術的有超過3萬人，當中主要以髖關節和膝關節退化為主，膝關節最常見。本港骨科專科醫生張文康指出，關節退化與軟骨磨蝕、發炎，甚至舊患息息相關。雖然關節退化是不可逆轉的，但現時醫學上對於不同程度關節退化的病人已有不同的對應治療方案，病人皆可放心遵從醫囑。

關節退化3大高危因素

關節由軟骨、滑膜和其他軟組織等組成，若軟骨出現嚴重磨損或發炎，才會感覺到明顯疼痛，故此關節退化初期往往容易被輕視。張文康醫生指出，膝關節退化的問題源自於軟骨磨蝕及勞損所致。軟骨會因為自然老化而退化，或因曾經受傷等原因會開始出現磨蝕、軟組織發炎，嚴重甚至出現半月板撕裂、滑膜發炎、關節水腫等。

骨科專科醫生張文康指出，關節退化有3大高危因素，而當中不少病人屬於原發性疾病。除了自然退化因素外，有病人會因舊患，如骨折或韌帶撕裂；甚至過往嚴重關節傷患未有妥善處理至完全痊癒，如半月板撕裂等，日積月累加速關節退化的速度。另外，臨床上患有類風濕關節炎或痛風症的病人，會較一般人更容易患上關節毛病。

上落樓梯可自測 發現不妥盡早求醫

想知道關節是否出現異樣，最容易可從觀察上下樓梯開始。張文康醫生指，行樓梯——尤其是下樓梯的動作，膝蓋受力最多，當下膝蓋感覺到痛楚可能是關節退化的先兆。患有關節退化問題的病人出現關節腫脹、疼痛的頻率會變得愈來愈高。而晚期或患有嚴重關節退化問題的病人，腿部會開始有不同程度的僵硬和變形，如腳部不能伸直或屈曲，形成「O型腳」。

張文康醫生建議，若病人關節痛楚問題開始影響日常生活，甚至導致活動能力下降，應盡快求醫。當骨科醫生檢查時，首先會為病人以站姿照一張膝蓋的X光片，評估關節空間收窄程度或是骨刺生長的跡象，亦可以看到關節變形的情況，從而診斷出關節退化的程度，以及制訂日後治療方案。

針對退化程度有3大治療方法

軟骨一旦磨損，恐難以逆轉。張文康醫生指出，現時針對不同程度的關節退化，已有3大治療方法。早期或輕微關節退化的病人，醫生會建議先採取非手術的治療方案；而嚴重膝關節退化者，可考慮手術治療：

早期/輕微關節退化 物理治療 藥物治療：非類固醇的止痛藥COX-2抑制劑 目的 強化膝蓋附近的肌肉，尤其是四頭肌。 紓緩痛楚 建議 做不同類型的伸展運動或帶氧運動，以提升身體質素。 長遠可考慮服用一些補充型的藥物，如 結晶型葡萄糖胺 ，補充失去的關節物質，減低關節炎發作的症狀。

嚴重膝關節退化：關節置換手術（俗稱「換骹」手術）

張醫生指出，手術治療已經日漸普及，技術亦日益成熟。近年更引進機械臂輔助，醫生在手術期間在機械臂輔助下，可進行非常精準的截骨，這可減少對軟組織傷害，再者可以將人工關節的位置微調至適合每個病人不同的韌帶環境。手術的出血量減少之餘，術後痛楚亦明顯減少。有些病人術後可自行步出手術室，在同日下午已能夠開始進行康復治療。

而術後止痛方面，張醫生指，現時術後復康的新概念會建議病人於常規性手術後，開始服用不同類型的止痛藥物，而並非「有痛才食藥」。而病人服食 COX-2抑制劑 的同時，亦會加上 舒緩神經痛的藥物 。用藥新概念明顯將止痛效果提高，加速術後病人行動能力的恢復。

護膝3大貼士

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