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收受賄款｜金巴散工向內地旅客索賄千元助無票登車　遭廉署起訴判囚10周

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發布時間： 1 小時前

最後更新： 19 分鐘前

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被告今日（19日）在西九龍裁判法院承認控罪，被判囚10星期。（資料圖片）

港珠澳大橋穿梭巴士（俗稱「金巴」）1名散工，遭廉政公署落案控告於去年新冠疫情期間，向兩名內地旅客索賄1,000元，以協助二人在沒有有效車票情況下登車過境，由香港返回珠海，其中1名旅客支付人民幣500元賄款後獲准登車。被告今日（19日）在西九龍裁判法院承認控罪，被判囚10星期。

36歲被告吳光龍，案發時為港珠澳大橋穿梭巴士（香港）有限公司散工。案發時，金巴因應內地防疫措施，每日只可接載特定數目乘客由香港前往珠海，乘客必須網上實名預訂，並持有當日有效車票，方可乘搭金巴。

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案情透露，被告負責在港珠澳大橋香港口岸協助乘客在閘口辦理登車手續，並檢查乘客是否持有當天有效車票。兩名旅客於去年1月20日，即農曆新年除夕前的年廿九晚上，到達港珠澳大橋香港口岸，但未能成功購買當日或翌日車票，而向被告求助。

廉署調查發現，被告向二人索取賄款1,000元，以協助她們乘搭金巴由香港返回珠海。被告從其中一人接受賄款人民幣500元後，讓對方在未持有有效車票的情況下登車；另一名旅客則拒絕被告的要求。港珠澳巴在廉署調查期間提供全面協助。

被告承認一項代理人索取利益罪名，及一項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。主任裁判官徐綺薇於判刑時指案情嚴重，案件涉及內地旅客，被告行為影響香港國際聲譽，考慮量刑時有需要維護香港廉潔公正。主任裁判官亦下令被告向港珠澳巴支付等值人民幣500元的港幣、即港幣540元。

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