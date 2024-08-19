軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊

▲ 黃依汶近日安排了8歲兒子陳真到深圳的黃埔青少年軍校體驗營，接受為期7天的軍事訓練。

【黃依汶/陳國坤/星二代/軍訓/深圳黃埔青少年軍校體驗營】前藝人黃依汶（Emme）與丈夫陳國坤結婚後，育有一名8歲的兒子陳真。婚後黃依汶專心相夫教子，並在5年前將手錶生意賣盤，專心做全職媽媽。黃依汶相當著重培育兒子的獨立性和責任感，除了訓練做家務之外，最近黃依汶更趁暑假送兒子去軍訓，而Emme與老公陳國坤則趁機去峇里島慶祝結婚10周年。

黃依汶兒子｜上深圳參加軍校體驗營

黃依汶與陳國坤近日享受難得的二人世界，其實個心也很記掛兒子，她安排了升讀小三的陳真到深圳的黃埔青少年軍校體驗營接受為期7天的軍事訓練，訓練內容包括步操、槍械、滅火、搬車軚等，並在惡劣環境下進行跑跳。從黃依汶在IG分享的影片可見，陳真在烈日下滿頭大汗，堅持完成訓練，展現出堅強的意志力，事後他要貼上退熱貼降溫。

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黃依汶兒子｜陳真被媽媽家書感動到喊

訓練營其中一個環節是觀看父母的家書，陳真和其他小朋友都看得感動流淚。出營後，陳真一見媽媽即撲上前擁抱，並爆喊問媽媽：「為什麼你寫的信這麼感動？」陳真表示，訓練雖然辛苦，但學到了很多，也更加珍惜與父母的相處時間。

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Emme在帖文中留言解釋送兒子去軍訓的原因：「暑假最後一站去到青少年軍校特訓營，對於一日都從未離開過屋企嘅你，去到一個未知嘅環境接受嚴格訓練，的確是大挑戰。當日你忍住眼淚擁抱我們深深呼吸，頭也不回就步入學校，那一刻你勇氣無限大。一路上有好友嘅陪伴，一齊適應，一齊學習，一齊自律，一齊自立，一齊訓練，一齊擔當，一齊日曬雨淋，一齊洗衫，一齊洗地洗廁所，一齊笑一齊喊一齊撐，的確係一個非凡嘅體驗！願所有淚水與汗水能化成你成長中一個堅強的印記。」

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黃依汶兒子｜陳真獲網民讚有家教

黃依汶指這不是一個享受營，大讚兒子接受訓練後的確堅強了不少，而且學會腰板挺直，更笑指陳真出營前不忘買支可樂給爸爸，非常乖巧。網民大讚陳真懂事又乖巧、有家教，並稱讚Emme和陳國坤是好父母。

▲ 黃依汶去年也利用暑假訓練做家務，以培養他的自理能力及責任心。（IG圖片）

黃依汶兒子｜黃依汶藉暑假訓練兒子做家務

黃依汶和陳國坤於2014年在峇里島結婚，2016年誕下兒子陳真。Emme自此以家庭為重，2019年將手錶生意賣盤，專心相夫教子。黃依汶向來都會利用暑假好好訓練兒子，去年Emme在暑假訓練兒子做家務，以培養他的自理能力及責任心，Emme拍下他認真洗碗碟及洗衫的樣子，非常乖仔。

Emme曾解釋特訓兒子的原因，是因為不想小朋友因為家有外傭姐姐，而失去勞動力及責任心，所以她要利用暑假進行改革，好好培育兒子，「屋企責任人人有份」。

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