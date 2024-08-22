賀一誠退下火線　澳門特首之位花落「十三太保」成員？　

▲ 賀一誠以健康為由不競逐連任。（資料圖片）

澳門特首選舉10月13日舉行，行政長官賀一誠昨日以「健康尚未完全恢復為由」，宣布不競逐連任，是澳門回歸以來，首位未有連任的澳門特首。

賀一誠尚未表態前，本港政界多認為賀會連任，形容其表現不俗。不過，據聞澳門不少政界中人，早已覺得賀未必可坐多一屆，但礙於歷任澳門特首均有連任的先例，認為要打破傳統不易，所以不敢斷言。至賀一誠早前連請39日大假，澳門政界更覺「不尋常」，因此，至昨日賀宣布不角逐連任，澳門政界認為屬意料之內。

澳政界收「封口令」 避談特首人選

有消息指，有關方面是在兩日前正式拍板，讓賀一誠退下火綫，而此決定已醞釀數月。據聞一個多月前，澳門政界分別收到「封口令」，不可對外談論特首人選。

至於誰來「接棒」？據知，有關方面已改變思維，認為不一定要從傳統大家族或工商界人士中挑選，「香港就是個例子！」政圈耳語，有3人是大熱。較早已在傳的熱門人選，是57歲的行政法務司司長張永春、55歲的澳門保安司司長黃少澤。近日冒出的大熱，則是62歲的終審法院院長岑浩輝。

上述3人均是內地栽培治澳的「十三太保」成員，張永春北京出生，畢業於北京外國語大學，擁澳門大學法學學士學位。黃少澤、岑浩輝則廣東出生，黃少澤擁北京大學法學學士及法學博士；岑浩輝亦是北京大學法律系畢業，於1999年獲任命為澳門終審法院院長。

主要官員參選 最遲8.28要辭職

岑於7月25日曾率領澳門法院代表團赴京，獲港澳辦主任夏寶龍接見。通關後，本港司局長、司法機構代表團等相繼赴京見夏寶龍，不過，澳門則較少。

根據《行政長官選舉法》規定，主要官員、行政會委員、司法官及司法輔助人員等，需在候選人提名開始日之前就已辭職或退休，才能參選。候選人提名期為8月29日至9月12日，換言之，最遲下周三便知誰會參選，誰是真命天子。

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