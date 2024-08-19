文化藝術｜本港首度引入ART021當代藝術博覽會　8.28起展區橫跨維園西九藝穗會

▲ 「藝構之旅」則將於維多利亞公園中央草坪與藝穗會天台免費展出10件雕塑作品。（ART021 HONG KONG提供圖片）

從內地引進首屆「香港廿一當代藝術博覽會」（ART021 HONG KONG）將於下周三（8月28日）起至9月8日舉行，至少42間畫廊參與，展區更遍布香港及大灣區不同文化地標，包括西九文化區、維多利亞公園及藝穗會等。此活動屬政府「文化藝術盛事基金」資助項目。

博覽會將分為5大單元，設於西九文化區的「主畫廊單元」共有40間展商參加。大會與藝穗會合辦的「藝拓現場」則旨在將藝術展示拓展至更多元場域，屆時將設置多個藝術展覽、特別項目及現場音樂表演，另設特別節目「小紅書影像特展：天才一刻」，展出「小紅書影像大賽」參賽導演及藝術家短片，免費向公眾開放。

「藝構之旅」則將於維多利亞公園中央草坪與藝穗會天台免費展出10件雕塑作品，屆時將展出美國雕塑家Robert Indiana的《LOVE (Red Outside Violet Inside)》（1966–1999），此雕塑更是首次在香港展出；同場還有美國藝術家Joy Brown4件形態各異的青銅人物雕塑等，歡迎公眾與藝術作品互動。

「影像單元」則將在亞洲協會香港中心連續4天、每日3場放映包括來自亞洲及海外的13名藝術家及導演的作品，其中11:30上午場將向學生免費開放。

展覽門票正在網上發售。

ART021 HONG KONGR博覽會日程

主畫廊單元 GALLERIES

日期：8月29日至9月1日

地點：西九文化區管理局大樓 富藝斯亞洲總部

影像單元 VIDEOS

日期：8月29日至9月1日

地點：亞洲協會香港中心

藝拓現場 EXPANSION

日期：8月29日至9月1日

地點：藝穗會

藝構之旅 SCULPTURE

日期：8月28日至9月8日

地點：維多利亞公園及藝穗會

大灣區藝術周 GBA ART WEEK

日期：8月28日至9月8日

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