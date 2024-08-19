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人事任命｜港鐵黃琨暐接任昂坪360主席　10月1日起生效

社會

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 15 分鐘前

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昂坪360今日（19日）宣布，現為港鐵中國內地業務總監黃琨暐，將接替港鐵常務總監香港客運服務楊美珍，擔任昂坪360主席，今年10月1日起生效。(資料圖片)

昂坪360今日（19日）宣布，現為港鐵中國內地業務總監黃琨暐，將接替港鐵常務總監香港客運服務楊美珍，擔任昂坪360主席，今年10月1日起生效。

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昂坪360董事局感謝楊美珍在過去7年，帶領昂坪360走過高山低谷，成功跨過疫情難關、引入全景纜車等新項目，並在疫情後重回上升軌道。董事局亦表示，歡迎黃琨暐擔任昂坪 360主席，稱相信憑藉其豐富的管理經驗和領導能力，能夠帶領昂坪360再創高峰。楊美珍指，過去多年見證昂坪360不斷成長和突破，感謝團隊一 直努力不懈、精益求精，在為賓客帶來難忘的旅遊體驗外，能為香港旅遊業的蓬勃發展出一分力。她又指，黃琨暐是一位深具魄力且經驗豐富的行政人員，相信在他和公司團隊的緊密合作下，昂坪360一定更上一層樓。

黃琨暐現時是香港鐵路有限公司中國內地業務總監，負責監督港鐵公司在內地的項目，業務範圍涵蓋北京、深圳、杭州、天津及澳門。他同時是香港貿易發展局內地商貿諮詢委員會委員，以及國際公共交通聯會亞太城市軌道平台委員會成員。黃琨暐表示，很榮幸能夠擔任昂坪360主席，昂坪360近二十年，來接待了超過2,300萬名本地及海內外賓客，與香港旅遊業一同成長，也是值得香港人驕傲的品牌，期望與董事局成員和昂坪360團隊並肩合作，為賓客帶來嶄新的旅遊體驗。

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