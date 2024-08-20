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ERROR成員丨193揸法拉利撞跌老婆婆　郭嘉駿否認不顧而去承諾加倍小心駕駛

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 47 分鐘前

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ERROR成員193在土瓜灣駕駛紅色法拉利倒車時，不小心撞倒一名老婦。

ERROR成員郭嘉駿（193）日前在土瓜灣美善同道駕駛紅色法拉利倒車時，不小心撞倒站在車後的一名老婦，事件被拍到被放上網，上載影片的網民指：「193 逆線行車撞到呀婆之後跌左落地之後出黎講句sorry就不顧而去。」然後網民紛紛再把影片分別廣傳。

據悉，事件發生在前日約下午5點40分，婆婆從江蘇街步出，而193正在倒車，婆婆環顧兩邊交通情況行出馬路，可是193疑未有觀察清楚路面情況，繼續踏油倒車於是撞倒婆婆。193即知道撞到人後即時落車查並慰問，婆婆檢查兩手踭看似沒大礙後，193上車離開，而婆婆繼續過馬路。

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193交代來龍去脈

193之後有回應上載影片的網民表示：「你好，介唔介意放晒全條片出嚟？因為我落車有即刻問婆婆有冇事同埋需唔需要報警，佢話唔使然後一直同方言類話我唔小心整到佢」、「另外我落車嘅時候婆婆已經企緊起身，我本身係行緊埋去想扶佢，你應該有影到？」、「我自己車Cam都有影到」。

再之後，193於個人IG以限時動態方式發文，澄清事件來龍去脈，表明沒有不顧而去：「昨日喺土瓜灣倒車時，於後鏡見到婆婆跌咗喺地上，我當刻即時落車向婆婆道歉及詢問有冇受傷，亦問咗需唔需要報警或送院。婆婆話冇事唔需要，於是我便上車離開。事後我已為事件向警方備案，亦會盡力配合跟進。以後開車會再加倍小心注意路上情況及安全」。

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