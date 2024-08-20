生命鬥士｜彭皓鋒證患直腸癌3期第二個生日　「御用惡人」拒化療切肛門：珍惜和家人每一天

▲ 「御用惡人」彭皓鋒證患直腸癌3期後度過第二個生日，會珍惜和家人每一天。

【TVB御用惡人/彭皓鋒/直腸癌/抗癌/正能量】「TVB御用惡人」彭皓鋒（Peter）去年7月證實患上直腸癌第3期，直腸內有一個約5厘米的腫瘤，因位置接近肛門，假如接受切除腫瘤手術的話，很大機會終身背著造口袋。雖然目前與腫瘤並存，但彭皓鋒精神狀態良好，早前更復工到馬來西亞拍劇。今日（20日）彭皓鋒貼出自己慶祝54歲的生日照，感恩自己自去年證患癌後度過第二日個生日。

發現癌症第13個月的第二個生日，珍惜和家人的每一天，感恩現有的一切，開心每一天，願身邊所有人健康快樂。

【專訪】生命鬥士｜彭皓鋒患直腸癌拒切肛門積極生活 3孩之父復工養家：我當自己好返

彭皓鋒患癌｜從生活及飲食入手增強體質

彭皓鋒自證實患直腸癌以來，由於不想終身孭糞袋影響生活，故拒絕切肛門，寧願從生活入手加強體魄，在飲食中戒甜食，保持清淡飲食，「增強自身體質比任何治療更好任何情況下，能每天開心過活才是人生最重要的。」

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彭皓鋒患癌｜專注工作減低癌症影響

彭皓鋒亦借鑑母親患喉癌接受電療後復發，再做化療幾個月便離世，故此他選擇不做化療，調整自己的身心，把生死看得開。

只要腫瘤不擴散，基本上沒甚麼大問題，我當自己好返㗎喇！

彭皓鋒早前到馬來西亞拍劇期間，發現保持積極心態和專注力有助於減少病痛帶來的不適。在日常生活中，彭皓鋒因腫瘤的訊號影響頻繁去廁所，一日會上10次廁所，但拍劇期間，他發現專注於工作能減少這種不適。因此他建議其他病友尋找寄托，保持積極心態。

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彭皓鋒患癌｜向3子女坦白盼提升自理力

彭皓鋒自患癌消息曝光後，獲得了很多人關注和支持。他曾接受TOPick訪問時強調，無論有病還是無病，最重要的是開心過每一天。他希望與太太和分別16歲、14歲和8歲的3子女共度美好時光，留下開心的回憶。他坦言早已對3子女坦白，只是沒有太詳細講解病情。

我告訴他們，現在爸爸有病、有癌症，可能要花很多時間去看醫生，或者媽媽要陪我去看醫生或做很多事情，未必有時間照顧你們，可以的話就盡量自理，如果有甚麼事就馬上告訴我們。

彭皓鋒患癌｜盼腫瘤縮小可做手術切除

目前，彭皓鋒仍於觀察階段，初初發現腫瘤時有5點幾cm，今年一月份去到8點幾cm，最近再檢查縮小至7cm，但癌指數沒有上落，徘徊在6點幾至8點幾。他希望腫瘤能夠再縮小一點，就可以做手術。

彭皓鋒對康復充滿信心，會保持積極心態面對未來。他坦承家人借錢讓他應急治病，故希望努力工作盡快還錢。

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