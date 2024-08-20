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網絡熱話｜港鐵舌戰影片瘋傳　大媽衝門撞到人：「個個都避我」　西裝男1句KO

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【港鐵／衝門／大媽／爭執／舌戰／西裝男／網絡熱話】港鐵衝門又惹來罵戰！近日網上瘋傳影片，影片中一名衝門的大媽與西裝男爭執，期間大媽一句「個個都避我啦」辣㷫西裝男，最終被他一句KO！

最新影片：

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Healthy Life｜ Paul’S Kitchen老闆娘患抑鬱　相伴20載丈夫突發癌末猝逝　堅持營業守護亡夫「最後禮物」

近日有網民在「香港突發事故報料區及討論區」Facebook群組發佈影片，影片約1分23秒長，可見一名身穿黑色衫的短髮大媽與一名穿西裝男子正在爭執。影片開始時可將列車剛剛開出駛離月台，估計大媽剛剛衝門入車廂，惹來旁邊西裝男不滿。大媽辯駁反指是西裝男先撞到她，西裝男還擊指大媽「質素差」、「不知所謂」。

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其後，大媽指西裝男「批佢㬹」，西裝男仍據理力爭指大媽「你撞到我啊嘛」。大媽不忿道：

個個人都無出聲，你都唔知你咩人嚟㗎，人哋後面嗰個都避我啦！

西裝男反擊指：

老奉要避妳嘅？妳咁樣撞入嚟。知唔知咩叫罔顧人哋安全撞埋去啊？唔一定要蓄意㗎，妳罔顧人哋安全一樣有罪啊！

相關文章：網絡熱話｜瘋傳趕返工影片 男子港鐵衝門瞓身飛入車廂 網民：奧運睇上腦

網民：好男不與女鬥

大媽不作聲，背向西裝男直到影片結束。影片在網絡上瘋傳，引來大批網民熱議。有網民讚西裝男有禮貌，斯文且冷靜應對，猜測西裝男可能從事律師。亦有人指大媽橫蠻無理，非常霸度。亦有網民指衝門僅是小事，無須化大，指「無須與師奶嘈」，衝門只是平常事，無謂挑起紛爭。

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港鐵衝門罰$2000

地鐵衝門需要罰款嗎？根據《香港鐵路附例》第九條，任何人不得在列車車門開始關閉後進入或離開列車，亦不得企圖在列車車門開始關閉後進入或離開列車。違反此條者，可被罰款港幣2000元。

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