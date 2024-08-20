催谷學習｜婆婆做「醜人」催谷6歲孫學習 換來孫兒一句：我憎死你呀

▲ 婆婆後悔做醜人，催谷孫兒讀書。

婆婆一臉委屈地叫喊：「我唔再做醜人啦！」

五歲孫兒是婆婆的心肝寶貝，他出世以來，婆婆都從旁悉心照顧。女兒和女婿上班後，婆婆負責督導傭人做家務，自己則落手落腳照料小孫兒，確實是勞苦功高啊！

孫兒從小習慣跟隨着婆婆，乖乖的聽從她，婆孫關係好到不得了，有時就連女兒也會吃醋呢。不過這一切美景都已成過去，如今孫兒不僅不肯聽婆婆的話，還經常發脾氣叫嚷：「婆婆我憎死你呀，你快啲走呀！」婆婆的心碎透了，她多麼的後悔背負了「醜人」的角色呢。

那麼「醜人」是做甚麼的？打從孫兒成功被名校取錄為小一學生之後，全家都旋即嚴陣以待。人家說名校的要求高、競爭大，一定要盡早做好準備。既然女兒和女婿都天天忙上班，婆婆就獨自扛上「醜人」的角色了，負責提早教孫仔背誦中文科課文、背熟乘數表、朗讀英文書課文、默寫中英文字……

打從婆婆當了「醜人」後，孫兒的小小心靈壓根兒是接受不了，婆婆不再溫柔慈祥了，她變得惡巴巴的，動不動就大聲喝罵他。小孩的生活也徹底改變了，以前幼稚園放學回家，婆婆會陪他看動畫、吃點心，又會給他講故事。現在婆婆只會逼他背些他不懂的東西，又要默寫一些很難寫的中文字，又或是不停串英文字。他吃不消了，他寧願婆婆不要再來，他要回復以前的生活呀！

背誦乘數表，其實是小二的課程，強迫未滿六歲的小孩提早背，當然是苦了他。但這個公開的遊戲規則，誰敢違背？惟有揪個「醜人」執行了。

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