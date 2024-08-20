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東張西望丨容羨媛患婦科病後再歷老爺離世　發悼念文：人生無常及時行樂

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 43 分鐘前

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前《東張西望》主持容羨媛發文悼念老爺！

前《東張西望》主持容羨媛因婦科病接受手術，病癒不久的她又逢厄運，昨日(8月19日）容羨媛於IG發文悼念老爺，原來她的老爺兩星期前於家中暈倒，送院搶救後不治！

容羨媛寫道：「人生無常及時行樂，我老爺做到了，因為喺佢走之前一刻，佢依然做緊佢最想做嘅事，準備返工，送藥俾有需要嘅病人，食佢最鍾意食嘅嘢，只不過對於我哋嚟講實在係太突然！大家都話呢啲係福氣，因為佢臨走前冇痛苦，而我見到嘅佢，亦都真係好似只係瞓咗覺，好安詳！」

東張西望丨容羨媛下周二離開TVB　曾志偉：有乜嘢唔開心就再返嚟

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東張西望丨容羨媛採訪「垃圾屋」被罵幼稚　高EQ回應：話我啦冇問題㗎！

盼老爺在天上「繼續馬照跑」

容羨媛續稱老爺今日出殯，希望可以好好送他一程，她寫道：「老爺你要喺天上繼續馬照跑，我哋亦會好好生活，珍惜當下！ RIP 老爺。」

之後，容羨媛將老爺生前的相片前輯成一影片，更配以The Beatles的歌曲：「呢首歌亦都係因為老爺介紹我先識，Hello, Goodbye 老爺！」

東張主持容羨媛早前患婦科病！

子宮長10幾粒良性息肉

上月25日，容羨媛於社交網透露剛進行宮腔鏡瘜肉切除手術，其子宮長了10多粒不同大小的瘜肉。

她更特意拍片分享經歷，希望以此提醒各位女士一定要定期做婦科檢查。

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