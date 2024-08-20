跟風創業｜跟隨同學好友裸辭豪言要創業 港男：我有點比下去的自卑感

▲ 年輕打工仔裸辭跟風去創業。

「我覺得是時候自己創業了！」年輕人向他的老闆、我的損友請辭。損友愛材，問年輕人：「在我公司做得不開心嗎？」「不不不！」年輕人解釋：「只是我覺得在這裏要學的，都差不多了，是時候出外面闖一闖了。」

既然年輕人去意已決，損友也不再大力挽留：「其實，還有一個不挽留他的原因，是他做事不夠上心，總覺得自己在這裏是大材小用。最後，我禮貌多問一句：『你準備在甚麼範疇創業？或許以後我們有機會合作呢？』你猜他怎樣回答我？」我好奇想知。「我未知。」是年輕人的答覆。「原來他根本未摸索清楚自己未來的路向，只覺得他不應該是打工仔，他應該創業！」

損友說，年輕人怕他誤會自己未準備好就說要創業，努力解釋：「我身邊的同學、朋友，都紛紛自己出來創業，在他們面前，我有點比下去的自卑感，這就是我要創業的原動力。」這可以是一個很有鞭策性的理由，這也可以是一個人云亦云的理由。未清楚自己想做甚麼就決定創業，是禍是福？我不敢妄下判斷，或者就憑如此單純的推動力，再加上他的聰明才智，和一點點運氣，就能創出一片天。

「他說在我這裏學夠了，可以自己出道了，那很好。」損友說：「在我這裏，他可能已經學習、掌握到一些技術層面的路數，甚至瞭如指掌，但講到創業，卻是另外一回事。創業，不是跟人比，而是跟自己比魄力、比心態。在他身上，我看不到這兩樣東西，所以我只能祝他好運！」

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