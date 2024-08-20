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結業潮｜西九龍中心百佳8.25結業震驚街坊　即日起買滿100元即獲92折

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

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在結業潮下，人流甚多的西九龍中心百佳將於8月25日結業，即日起買滿100元即獲92折。

【結業潮/執笠/百佳/深水埗/西九龍中心/結業優惠】近月不少連鎖食店的分店包括Outback、薩莉亞、海皇粥店、Panash，甚至擁有30年歷史的灣仔太原街玩具店都先後宣布結業，各行各業陷入經營困境。網上流傳，大型連鎖超市百佳位於西九龍中心的分店，將於8月25日結業，即日起推出兩大優惠感謝街坊支持，消息震驚不少街坊，大呼不捨，「咁多人幫襯百佳咁都要執」。

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結業潮｜百佳結業優惠100元享92折

近日有網民在facebook群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」，上傳一張百佳超級市場的海報，指西九龍中心百佳將於8月25日結業，並由即日起推出兩大優惠報答街坊的支持，凡於該店購買肉類、海鮮、水果、蔬菜、冷凍或急凍食品等食品滿100元，即減8元，同時獲送九折優惠券在鄰近分店使用。

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結業潮｜網民：愈來愈多人網購

不少街坊對此感到驚訝，直言「果（嗰）度都好多人行都吾（唔）少人買野（嘢）咁都頂吾（唔）住？」、「有咁多人幫襯百佳咁都要執，唉」。據了解，西九龍中心的百佳舖位，原先由另一間連鎖超級市場惠康承租，2018年8月才結業，但有網民似乎不太喜歡該超市，「唔會惠康又返嚟啩」。

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