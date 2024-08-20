休息｜不要等到精疲力盡才去休息 工作需要「微休息」讓腦袋抖一抖

這兩個週末，我跟外子都拿了一天假期去旅館住了一天。朋友總問：「為甚麼不放長一點，去外地度假嘛！」

我都想，奈何工作排得密密的。走一兩天可以，一兩個星期好像不大可能。

我們第一個週末，是在迪士尼的旅館度過的。沒想到闖迪士尼玩的那個下午，無風無雨也無晴，人也不多，是最適合到樂園玩的。第二天早上，還跟老伴去了游泳，游罷，才風雨大作。那個假期覺得一切都「被安排」得很妥當，離開時，內心充滿感恩。

然後，還安排了一天深圳遊，邀了一位在彼邦工作多年的好友當嚮導。逛書店，配漸進變色眼鏡，晚上還吃了一頓豐富的蟹粉江浙菜晚餐。帶著開心滿足的心情回港。第二天起床，感覺精神爽利。

原來，這就是一種「休息」的安排。

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我們對休息的定義太狹窄了。滿以為一天睡六至八個小時的休息，才是真正的休息。其實，休息也分三種：微休息、休息、睡眠。如果以馬拉松來比喻一天的行程，休息就是跑了某段路感覺疲倦的「歇歇」，像我放一兩天假就是。

而「微休息」就是跑步途中的「補給站」，不用太長（如30分鐘），就算5-15分鐘都可以。就像最近，我很愛在每天行程從一站至另一站途中閉目養神，功效就如把一些「精力存款」放進腦袋一樣，事後會感覺精神飽滿的。

另一種微休息的方式，就如每工作ㄧ小時後起身喝杯水或咖啡，找同事聊聊，或在午餐後離開辦公室，到外面走一圈，吸吸陽光新鮮空氣。總之，讓自己離開工作場所，就是讓腦袋休息歇歇啊！

雖然這樣說，但這些休息都不可以取代每晚的睡眠，7 到9 小時的睡眠是最理想的。但對我來說，睡到「自然醒」就夠了。

總之，在我們日常生活中，不要等疲勞累積至精疲力盡才去休息。最好每天都儲存一些「精力存款」，讓我們有精神面對每天接踵而至的大小事情。回到家中，更有餘裕與所愛的家人相處。

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