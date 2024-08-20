靚太安樂窩｜林子超600萬新居花$34萬裝修　自行設計打造歐美簡約風格

▲ 林子超新居設計簡約，以黑白灰為主調！

在香港置業從來都不是一件易事，並不是去少幾次日本就能辦到，不過藝人林子超（Andy）年紀輕輕，在去年底已成功「上車」，完成了這一件難事。上車難，裝修設計同樣難，為節省開支，Andy化身做設計師，自行為新居設計出歐美風格，在今集《靚太安樂窩》，他就會跟大家娓娓道來當中的難處，亦會分享對新居最滿意和最不滿意的地方！

新居設計｜化身做設計師 給新居7分

Andy以約600萬港元購入港島東412呎2房單位，原來他一直沒有想過在香港置業，直至去年搬出來自住後，才改變了想法，他說：「我發覺其實租樓很不化算，因為我像替人供樓般，所以有了買樓念頭。」他又笑言向來揮霍，所以家人一直鼓勵他買樓當儲蓄。

▲ 林子超年紀輕輕就能靠自己「上車」 ，相當叻仔！（湛斯雅攝）

至於為何選擇港島區舊樓作為第一個物業？Andy表示：「通常現在的年青人都很想住新樓，其實我都想住新樓，因為新樓配套設施多，然後裝修又漂亮，奈何我很喜歡住港島區，我從小到大住港島區，再加上九運，所以我不想搬離港島區，但以我現在可負擔的預算裡面，其實在港島區買不到新樓，兩房新樓至少800多900萬，甚至過千萬，所以最後選擇比較實用少少的舊樓。」他最終看了二、三十個單位，才決定購入新居，可謂精挑細選。

為了節省預算，Andy並沒有聘請設計師，親力親為跟裝修師傅磋商，問到滿不滿意裝修成果？他坦言：「怎麼說呢，如果以我自己來說，我是不滿意的，但以價錢來說，我就滿意，因為全屋裝修，全拆加水電煤34萬元，再加訂做的傢俬，我覺得這個價錢有這個成果是滿意的。」如果要打分數的話，10分滿分他會給7分。

新居開箱｜客廳梳化提升全屋格調

Andy帶大家來一個「 Home Tour」，他首先搞笑指客廳沒有特別，繼而認真表示他最喜愛的是梳化：「這梳化來自歐洲，你也知道我是一個窮等人家，所以要四出打聽折扣，有天我在IG上發限時動態，問有沒有人有哪些梳化的折扣？」很快Andy便收到一間傢俬店的回覆，問他有沒有興趣到店鋪看看，豈料Andy對這張梳化一見鍾情，但因為太昂貴，原價是3萬5元，折扣後都要2萬5元，Andy考慮了兩三個月才捨得買，亦慶幸自己有買下來，因為他認為這張梳化令全屋顯得更有格調。

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新居開箱｜飄窗枱可作工作枱或餐枱

說到最有巧思的，就非客廳的「飄窗枱」莫屬，Andy指這原本是一個窗台位，亦是一個工作位，中國人就叫文昌位，所以他擺放了只有兩隻枱腳的飄窗枱在窗台位置，然後靠窗台支撐起，要使用時就拉出來，可以用作工作枱或餐枱。

新居開箱｜飯廳巧妙訂造巴士趟門櫃

來到了飯廳位置，同樣走簡潔的黑白灰路線，最特別是Andy訂造了一個巴士趟門櫃，這種巴士趟門櫃好處是不用像傳統櫃門般，要預留位置打開，使用上較為慳位，而且設計比一般趟門櫃簡約時尚，Andy主要用來收納手袋和鞋履，儲物空間亦非常足夠。

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新居開箱｜主人房床架過高曾跌落床

至於主人房， Andy承認自己忽略了一點，就是床架的高度，他笑說：「今次自己買樓，想買一張好的床裖，因為都一直在這裡住，預計都會住三四五年，所以我就買了張名牌床祳，沒想過名牌床裖這麼厚，有我手臂這麼厚，床架已經是特別高，因為可以放下一個大行李箱。」

結果床架加上特厚床祳，令到整張床高度接近Andy腰部，他還試過不小心碌落床：「我上床很吃力，試過有一次拿電話，伸手整個人跌下床底，哈哈，幸好，我骨格精奇、嬌小玲瓏，所以沒有問題的。」他還即場表演跳上床。

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新居開箱｜浴缸做得太高存安全隱憂

除了睡床高度過高之外，原來浴室的浴缸也做得太高，這點令到Andy有點無所適從：「最不滿意一定是家中浴缸，因為浴缸真的做得太高，好像有少少缺乏安全意識，真的要爬上爬落這樣，所以有少少不滿意，但你明不明，浴缸已做好，難道要拆掉重做嗎？」幸好Andy懂得轉念，將缺點化成「優點」，他搞笑利用浴缸高度示範做拉筋：「日日運動身體好，男女老幼做得到。」

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整體而言，他給洗手間60至70分，因為鏡子跟他預期也有出入，他表示：「我心中的設計是一塊很大的鏡，但操作上又好像不懂怎設計，可以一大塊鏡但又可以打開，所以突然要將一塊大鏡切開三塊，變成三個鏡門這樣，我覺得因為我不是讀設計，我們都想不到一個更好的方法。」

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新居開箱｜最滿意衣帽間設分明的置物空間

雖然新居在裝修設計上有少許瑕疵，但仍有個地方令Andy大表滿意：「我最滿意的地方是衣帽間和我的巴士趟門櫃，因為我自己很喜歡很喜歡買東西，例如我之前搬屋的時候，有很多衣物、袋和鞋，其實太多了，令你都不知道放了在哪裡，經過上一次自己租屋經驗之後，今次一定要有非常清晰、設計非常分明的置物空間，令我可隨心所欲穿衣、揀每天不同的飾物等等。」Andy在飯廳和衣帽間都訂造了巴士趟門櫃，藉以增加收納空間。

最後講到廚房的特別之處，Andy指麻雀雖小，但五臟俱全，並以黑白灰為主調，廚具則以方便為主，設有水機，因為不用煲水，而氣炸鍋的存在也相當重要，因為Andy正在減肥，可以用氣炸鍋弄雞胸肉，夠快捷。

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