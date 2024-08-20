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菊保戀丨KOL發文澄清該藝人不是講保錡　保錡戀菊梓喬爆Seed與網民隔空對戰

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 33 分鐘前

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保錡與網民隔空對戰

現年37歲的前「星夢一姐」菊梓喬（Hana），近日被爆與現年33歲的ERROR成員吳保錡譜姊弟戀，而保錡宣傳新歌受訪時回應與Hana戀情，用「了解中」形容二人現時關係。

日前有報道指二人發展迅速達同居關係，早前更被拍到一同逛超市選購日常用品，愛得甜蜜。

KOL爆藝人「一腳踏兩船」?

「菊保戀」當然引起關注，昨日（8月19日）KOL渾水在Threads發文，未有指名道姓地爆出有一位藝人「一腳踏兩船」的事。

渾水在文中提到跟一名藝人在觀塘食飯，對方收到電話突然說要離席，他提議call車順路送對方回大埔。不料藝人說要到深井一帶，藝人就在車程中分享他的戀愛故事。

渾水提到，聽到藝人交往對象的名字也感驚訝，也聽過女方的名字。車程中藝人又致電給女方，聲線溫柔地問要不要糖水。他一直沒泄漏消息，直至最近大家看到新聞。

因此，難免令人想到渾水所指的是保錡與菊梓喬，再加上這位藝人是住在大埔，也即是與保錡相同！

KOL澄清不是講保錡

澄清該藝人非保錡

未幾，渾水火速刪去爆料帖文，並發文澄清提及那位藝人並非保錡，又為此事為保錡名譽受損感抱歉。

全文如下：

「我同保錡係冇商業上合作，所以不是說他，就是因為怕有所誤會所以才del post。
另一個她係指聽電話另一邊的人，並沒有一腳踏兩船的意思。 令朋友被誤會，傳媒朋友過度猜測，致保錡名譽受損，我很抱歉，非常內疚。抱歉，@k_p0k1 我非常抱歉。」

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保錡與網民隔空罵戰

另外，有不少網民不看好保錡與Hana的戀情，昨晚保錡於社交網更與網民隔空罵戰，有網民留言:「咁你到底食咗Hana未先？」

他回覆對方：「請支持Error新歌！無敵聖衣」，期間有保錡的自己友留言：「關你叉事咩，使唔使同你報告呀！」
保錡表示：「佢真係假acc嚟，係好奇點解咁緊張姐！睇吓會唔會對佢生活有咩影響。」跟住又tag那個網民謂：「大家咁話啦！真假要同你交代？」

有網民更將他跟菊梓喬前緋聞男友吳卓羲相比，並指「吳唱K靚仔好多」、「無論樣貌、星味、成就抑或名氣，都差幾班。」保錡亦留言表示：「佢靚唔靚仔關我咩事呀！」

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