網絡熱話｜「窮人恩物」薩莉亞連執兩店　網民分析結業原因：唔關北上消費事

▲ 「窮人恩物」薩莉亞連執兩店，網民分析結業原因：唔關北上消費事。

【薩莉亞／日本意式連鎖餐廳／窮人恩物／結業／餐飲業／北上消費】隨著港人北上消費，香港的餐飲業面臨不少挑戰。近日，有「窮人恩物」之稱的日本意式餐廳「薩莉亞」（Saizeriya）傳出消息，位於九龍灣淘大商場的分店，以及鴨脷洲海怡半島的分店將於9月結業。有網民分析背後原因，指「今次唔關北上消費事」。

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連執2間分店

連鎖西餐廳「薩莉亞」近日宣布兩間分店將於下月結業。繼早前宣布將於9月8日結業的淘大商場分店後，鴨脷洲海怡半島分店亦貼出結業告示，指該店將於9月22日結束營業。

同時，薩莉亞亦在社交平台專頁發布帖文，指將於8月22至23日在新都城中心2期一樓中庭舉行招聘會，「為擴張到200間分店做好準備」。

據了解，薩莉亞以主打平價意大利菜深受港人歡迎，低至30元已經可以食到焗飯、意粉甚至Pizza多款菜式，更被稱為「窮人恩物」。餐廳現時於香港共有63間分店，比起2020年同期急增18間，包括屯門良景廣場、荃灣大鴻輝、葵涌石籬商場、土瓜灣農圃道等多間新分店，不過仍逃不過縮減分店的命運。

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網民：唔關北上消費事

薩莉亞兩間分店結業的消息引起網民熱議，有網民認為位於九龍灣淘大的兩間分店位置相近再加上商場租金貴，生意下滑，所以「執一間係正常選擇」。

不過，亦有網民批評餐廳的食品質量和衛生條件日益下降，「因為質素越來越差，衛生又越來越差，店員完全唔理客人」、「抵食又如何？！呢間嘢勁污糟，咁大個人都未試過同小強們同枱食嘢，真係夠晒經典」。

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同場加映：曾陷食安風波

薩莉亞的衛生情況曾經亦引起不少關注。有網民曾於荃灣中染大廈的薩莉亞分店進食時，發現一塊Pizza中居然有至少7隻曱甴。當時該網民已進食了四分之三，發現後馬上從口中吐出，都發現2隻曱甴。向經理投訴後，經理指廚房該盤Pizza底全部都有曱甴，令人驚訝。同時，還有網民曾指天水圍天澤商場的薩莉亞分店中，亦見到按鈴內有曱甴。

不僅如此，曾有網民於青衣長發的薩莉亞分店進食時，突然有食客拿著外賣盒到店內，表示食物「加咗料」，疑似是老鼠頭。事發後涉事食客已向食環署舉報，署方把食物樣本送往防治蟲鼠事務諮詢組檢驗，結果顯示該食物樣本發現的異物屬於鼠科類的部分頭部。

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