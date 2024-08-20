自助餐優惠｜灣仔萬麗海景酒店自助餐1折優惠　$162任食龍蝦/蟹腳/麵包蟹/脆皮乳豬

▲ 灣仔萬麗海景酒店自助餐1折優惠，$147起任食龍蝦、蟹腳、麵包蟹、脆皮乳豬等美食。

【自助餐/Buffet/酒店/自助餐/買一送一/美食/優惠/灣仔萬麗海景酒店】周末假期一家大細共聚天倫，酒店自助餐是個不錯的選擇。KKday推出灣仔萬麗海景酒店自助晚餐1折優惠，人均低至$162，任食龍蝦、麵包蟹、辣椒蟹等美食；另有2.5 小時自助午餐買一送一優惠，每位$293起。

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灣仔萬麗海景酒店南洋小島自助晚餐供應多款海鮮、當中包括任食蟹腳、可持續發展新鮮蒸加拿大龍蝦、麵包蟹、鮮蝦、青口、新鮮刺身；熱葷有：龍蝦喇沙、肉骨茶、胡椒蝦、新加坡辣椒蟹、蕉葉參巴燒魔鬼魚、香茅脆皮乳豬，還有特色甜品菲律賓腰果蛋糕。

至於自助午餐可品嚐蟹腳、翡翠螺、鮮蝦、青口等海鮮，還有、燒⽜肋⾻、肉骨茶、胡椒蝦、印尼傳統加多加多沙、瑪莎曼牛肉咖哩等美食.

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灣仔萬麗海景酒店自助餐優惠詳情

預訂日期 ：2024年8月20日12:00至8月26日 23:59

用餐日期：2024年8月21日至9月30 日

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心香港灣仔萬麗海景酒店萬麗咖啡室

【1折優惠】南洋小島自助晚餐（18:30–21:30）

適用日期：星期一至四

優惠價：$324/2位，平均$162/位（原價$1,778/2 位）

（已包括原價加一服務費）

【買一送一優惠】南洋小島自助晚餐（18:30–21:30）

適用日期: 星期一至四

優惠價：$970/2位，平均$485/位（原價 HK$1,778/2位）

適用日期：星期五至日及公眾假期

優惠價：$1,018/2位，平均$509/位（原價$1,866/2位）

（已包括原價加一服務費）

【買一送一優惠】南洋小島自助午餐餐（12:00–14:30）

適用日期: 星期一至四

優惠價：$586/2位，平均$293/位（原價$1,074/2位）

適用日期: 星期五至日及公眾假期

優惠價：$646/2位，平均$323/位（原價$1,184/2位）

（已包括原價加一服務費）

預定網站：【按此連結】

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