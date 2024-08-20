情緒按鈕｜港媽斥責丈夫不幫忙凑仔 丈夫叫苦：收工前被上司痛罵

▲ 《BB來了》劇照

這天，他在辦公室被上司痛罵，但作為小職員的他，只能啞忍。回到家中，她就對老公說：「趕快過來，幫我替小B換片，跟著幫大B洗澡……」

「我好累，讓我歇歇可不可以？家中有菲傭，為甚麼偏要我幫忙……」



「我們不是說好讓菲傭負責洗衣煮飯，孩子的起居飲食安排，都是我倆分工的嗎？」



「難道我不可以今天休假半天嗎？你不知道我工作一整天了，回家有多累……」

於是，小倆口就因為這些「小事」，大吵起來。是他不願意幫忙帶孩子嗎？是她不體諒老公的辛勞嗎？未必。而是他在回家之前，被老闆痛罵，觸動了他的情緒按鈕，這才是關鍵。

其實，我們每個人都有不同的情緒按鈕，讓人面對一些突發的、措手不及的事情，會有很激烈的反應。如：每天開車的我，就會碰到一些脾氣火爆的司機，當在紅燈轉綠燈稍遲疑開車時，他們就會「響咹」，甚至試過把車子繞在我旁邊用粗口怒罵。如果那天心情不好，很容易被這些「按鈕」挑釁情緒，怒火中燒，帶著這樣的心情回到家中，就很容易跟配偶發生衝突的。

不過，這些陌生人的挑釁還是小事，更難纏的，是發生在我們身邊的大小事件。如失業、失去至親，或在辦公室被排斥、老闆毫不留情的痛罵、同事的嫉妒揶揄，又或者人生階段的轉變：如青少年期、女性的產後抑鬱、更年期的臨到等等，都可以讓人情緒起伏，甚至變得敏感多疑，整天憂心忡忡，把自己陷入負面思維的反芻性思考之中。

所以，我常邀請身邊被情緒困擾的朋友，每天早上或晚上有段安靜反思的時間。特別是心情最糟糕的那天，花十五分鐘，讓自己的心安靜下來，問問自己：為甚麼今天會有這樣的激烈的反應？是因為那個人？還是他的一句話？為甚麼這樣在乎上心？是因為原生家庭父母也常以這些話來「提點」我，其實是一種隱藏的傷害嗎……

有了自覺，就能抽絲剝繭，抽出心中情緒按鈕的元兇，然後逐一面對。真的面對不了，就一定要尋求專業的幫忙，特別是每天都陷入情緒低谷，被負面思維纏得無法喘氣的你，可以試試打熱線向願意聆聽的人求助啊！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】