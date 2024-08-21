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荒野自救丨32歲女遭狠夫推下山墮10米深谷嚴重骨折 憑意志爬9小時自救：不想孩子變孤兒

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【企圖謀殺/狠夫/自救/墮山/骨折】馬來西亞一對夫妻在行車途中發生爭執，未料到丈夫不但將妻拖下車後，更狠心將她推下10米深的山谷。女方墮山後，全身多處嚴重骨折，惟憑著驚人的意志力，她竟能忍著劇痛爬行了9小時，成功走出山谷並獲救。女方丈夫其後以企圖謀殺罪被當地警方拘捕。

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根據當地傳媒報道，事發於7月27日清晨5時許，32歲女事主在車上與丈夫發生衝突，期間怒火中燒的丈夫竟將她拖出車外，兩人繼而扭打作一團。更駭人的是，佔上風的丈夫不但未有收斂，反而狠下心腸將妻子推下10米深的山谷，造成對方全身多處嚴重骨折。

有份參與救援行動的慈善組織事後於社交平台發文指受傷嚴重的女傷者當時憑著驚人的信念「不希望年幼的孩子成為孤兒」，才能忍著劇痛爬行了9小時，最終成功走出山谷並獲救。

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據了解，女子的脊椎、手腳、腰部均有不同程度的骨折，連帶肺部亦有損傷，她在醫院接受治療後，現已獲送回家鄉丹州休養。而女子的39歲丈夫則已被捕，並被控企圖謀殺罪。

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同場加映 :骨質疏鬆8大高危人士

患有骨質疏鬆人士容易出現骨折。根據衞生署指出，骨質疏鬆症是一種慢性的骨骼新陳代謝病症。患者的骨質密度減少，令骨骼結構變得脆弱，因而容易導致骨折。以下綜合8大高危人士容易患上骨質疏鬆：

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