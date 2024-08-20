國家隊訪港｜5300張門票周四公售 城市電腦售票網5招購票攻略

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巴黎奧運國家隊代表團將於8月29日至31日訪港三日，出席三場公開活動、大匯演和各項示範，合共5300張門票於本周四（22日）上午10時起在城市售票網發售，不少市民都準備就緒，大家不妨先學習購票攻略。

是次國家隊行程會出席三場公開活動與市民見面，包括8月30日（五）晚上出席「奧運健兒大匯演」綜藝節目，8月31日（六）早上兵分兩路，分別在伊利沙伯體育館示範羽毛球/體操/乒乓球運動項目，及在維園泳池示範跳水/游泳項目，香港市民將有機會現場欣賞今屆國家跳水隊的「水花消失術」。

康文署表示已要求系統營辦商，售票首日增加系統容量。當日場內不設取票服務。觀眾必須在8月30日或之前到各城市售票網售票處或設有自助售票機的地點領取門票。詳情如下：

‧約5,300張門票，預留予公眾人士實名購票，每人限購2張，先到先得

‧8月22日（四）上午10時經城市售票網開售www.urbtix.hk

‧亦可透過網上、Urbtix流動應用程式或信用卡電話購票（3166 1288）購票

‧持票人入場時必須出示附有相片的身份證明文件，以核實個人資料

‧門票每張20元，不設優惠票，

‧購票時須提供身份證或旅遊證件英文全名，意味遊客也可以購買

為增加購票機會，事前就要好好先作以下準備：

1. 用盡不同電子工具

要買到飛，首先要在指定時間成功進入購票頁面，故使用不同的電子產品，如智能電話、平板電腦、桌面電腦，同時登入購票網頁，是基本動作。

2.使用不同瀏覽器

因購票網頁只能認證瀏覽器的同一頁面，如同時開啟太多頁面，可能導致暫時被封鎖IP，故可以開啟不的瀏覽器嘗試，如Google Chrome、Microsoft Edge、Firefox、Safari等。

3. 預備回答問題

現時進入Urbtix排隊要回答3個問題，請提前做好準備，夠快才能排得搶票前列。

4.使用不須驗證短訊的信用卡

購票可用指用信用卡，不少人在購票付款過程中，因要等候信用卡驗證短訊，最後拖慢流程甚至無法成功選購，故付款建議可用AE信用卡，在Urbtix、HKTicketing等以SafeKey驗證購買，省卻收短訊驗證步驟

5.善用不同應用程式

用人手進行購票雖較穩陣，但始終過程較慢，不少人會選擇用坊間的搶票機器人應用程式，如有不少人推薦的kkfly，事前在App輸入資料後，就可以AI形式加快登入購票網頁的速度。