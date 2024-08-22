新耳機開箱︱B&W Pi8 升級外觀線條佩戴超貼服舒適 4種色揀型住聽高質無損音樂

▲ Bowers and Wilkins (B&W) 於8月21日公布了新推出Pi8及Pi6的真無線耳機。

作為音響發燒友的一份子，對音質總是不斷探索和追求更好的音質。我很喜歡的英國音響品牌 Bowers and Wilkins (B&W) 於8月21日公布了新推出Pi8及Pi6的真無線耳機，我率先收到旗艦版 Pi8，急不及待試用，了解一下它的威力！Pi8 不單大改耳機盒和耳機的外觀設計，配戴感更舒適，亦提升了音質和升級至最新的藍牙技術等等，比起 Pi7 和 Pi7 S2 實在改良了不少，猶如將旗艦級頭戴式耳機 PX8 化身成這細小的入耳式藍牙。

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外觀改良佩戴超舒適

我今次試用曜石黑色的旗艦版Pi8，開箱的第一感覺：全新設計的充電盒尺寸更纖薄，握持有手感之餘也十分慳位，方便放到小手袋或小廢包。它設有4種顏色，分別是「亮黑」、「亮白」、「午夜藍」 和「翡翠綠」，時尚又容易配搭出個人品味。此外，它的機身線條改良了，配合人體工程學考證，令穿戴過程更輕鬆簡單，又非常貼心地提供4種不同尺寸的耳膠，令佩戴時超舒適，感受仿如無物。為大家精選一些較吸引的特色：

支援aptX Lossless 無損壓縮CD音質

Pi8 採用全新設計、與頭戴式降噪耳機 Px8 類似的碳膜單元，直徑更由Pi7 S2的 9mm 大增至 12mm ，高頻性能大幅改善。機身內還擁有獨立的專用 ADI DSP、DAC 和功放，聲學效能無出其右。Pi8 支援 24 位/96kHz aptX Adaptive 編碼，比 Pi6 更支援再高一級的 aptX Lossless ，將 CD 音質以無損壓縮、穩定而又低延遲的方式傳送至耳機。

升級至最新的藍牙規範

Pi8 保留上一代的優勢，充電盒更可當作一個支援 AptX 制式的「藍牙音訊轉發器」 (Audio Retransmission) ，用於藍牙規格稍舊的家用電腦、遊戲機、Mac 或使用USB-C 駁口的 iPhone 15，即能為 Pi8 耳機傳送 24-bit 高解析度音質，聽覺享受即時昇華。

不單如此，Pi8 升級至業界最新的藍牙 5.4 規範，能同步連接兩台設備，從充電盒取出一刻即能快速自動配對。重新設計的藍牙接收天線，有效減輕電磁波帶來的干擾，提高續航力及連線可靠性。

續航力強

Pi8 還採用了最新的高通公司低功耗 TWS 耳機晶片組，即使 Pi8 使用了耗電量略高的外部 DSP 數位訊號模組，續航力依然高達 6.5 小時，配以充電盒總計可以播放達 20 小時。（如關閉消噪功能，播放時數將更持久！）

入門版Pi6性價比高

B&W一向喜歡同步推出旗艦版和入門版的耳機，滿足對音樂高要求及更高要的用家。Pi8比起3年前推出的Pi7定價只是高了$100，但外觀、音質、降噪效果、藍牙技術等等都升級了，相當吸引；對於想用稍為「貼地價」享受高質音樂的用家，亦可考慮入手入門版，因為 Pi6 基本上只是比旗艦版Pi8少了aptX Lossless的技術和沒有採用Pi8的 Alango 系統來提升噪音抑制演算法（ Pi6 採用CVC2 系統），其他功能、技術幾乎一同升級了，而價錢相差$1,400，售$1,980性價比高。

Bowers & Wilkins Pi8 規格一覽

支援藍牙編碼一覽：aptX Lossless／aptX Adaptive／aptX Classic／AAC／SBC

每邊耳機內置3支通話／ANC收音咪

單元：12mm碳膜單元

播放時數：6.5 小時（開啟ANC ）、充電盒 13.5小時

充電時間：2小時／提供充電15分鐘使用2小時快充功能

防水能力：IP54(只限耳機)

配件：4種不同尺寸耳塞（XS/S/M/L）、60cm USB-C to USB-C 駁線、80cm USB-C to 3.5mm 駁線 體積：充電盒 65mm (w) x 29mm (d) x 52mm (h)

重量：耳機每邊7g／充電盒46g

顏色：曜石黑／金玉白／未央藍 (翡冷翠綠色預計於九月下旬推出)

售價：$3,380

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撰文 : 王芷瑩（Ricca） 嘆為觀芷