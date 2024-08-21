TOPick親子活動｜「親子模仿大賽」齊齊扮鬼扮馬　參加即送禮品贏主題樂園門票終極大獎！

小朋友最中意扮鬼扮馬? 機會嚟啦！TOPick「親子模仿大賽」招募全港家長小朋友一齊扮鬼扮馬! 扮咩都得，可以扮食物、水果！扮卡通人物！扮不同人物、角色、職業！只有我地想不到，沒有你做不到! 最緊要有創意！參加比賽即有獎，仲有參加早鳥獎，贏取樂園門票終極大獎!

完美複製裝扮

家長與12歲或以下子女一同裝扮

扮什麼都可以 (例如食物、水果、卡通人物、知名人物、角色、職業等等)

參加資格：爸爸/媽媽 及 12歲或以下的子女

遞交資料：1) 遞交3-5張模仿照片 (其中一張必須為親子合照) 及 2)一段約100字文字簡介，簡單描述裝扮概念/裝扮過程發生的趣事

遞交方式：網上表格【按此遞交】

活動招募：2024年8月21日-9月4日

競選期: 2024年9月5日至9月11日

公佈結果：2024年9月12日

得獎名單：香港經濟日報APP> TOPick 得獎名單

評審準則：請參閱下表

獎項與獎品：請參閱下表

獎品/獎項類別 禮品詳情 條件 參加即獎 TOPick親子福袋(總值$100)一份* *(禮品種類包括：卡通產品, 家品等隨機抽選,不設更換) 參加即獎 參加早鳥獎 自動泡沫洗手液機 一份 首30名成功遞交的參加者 最具人氣獎 (第一名) 香港迪士尼樂園一日標準門票 2張 比賽期內於TOPick網站及HKET APP之(參加者)文章獲最高點擊收看次數。 (獲選標準參照Google統計數據計算) 人氣獎 (第二名) 香港迪士尼樂園一日標準門票 2張 人氣獎 (第三至五名) Smartech空氣清新機一部

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如有問題，歡迎查詢

電郵: topick.mktg@hket.com

Whatsapp: 60528037



條款及細則：

活動日期為2024年8月21日-9月4日晚上11時59分59秒，遞交者必須交齊所有參加資料方為成功參加，以官方收到的時間為準。

參加者必須為親子關係，12歲或以下的子女。

參加者必須遞交正確個人聯絡資料，以便通知及聯絡領獎事宜。

每人只限參加一次，重複參加或參加資料不齊全將不計算。

參賽相片必須屬於參加者本人, 每張相片只限使用一次，遞交之相片當中必須最少一張為親子合照，並能清楚顯示容貌, 建議不要提交口罩照片。

相片不涉及任何侵權、色情、暴力、歧視、侮辱或任何敏感或不法成份。如有違規，TOPick有權取消有關相片/參加者資格。

TOPick保留使用所有參賽相片作宣傳此活動之權利, 參賽相片有機會被TOPick刊登及報導是次活動花絮，而不作另行通知。

得獎者將於得獎名單公佈後收到TOPick電郵通知領獎詳情。

獎品使用詳情及期限請參閱獎品條款及細則, 一切使用條款以獎品內容為準, 不接受更換、更改或升級，如有遺失或逾期，TOPick將不會補發。

TOPick有權在任何時間對活動機制、獎品及條款作出改動而無須作任何通知。

【最具人氣獎/人氣獎】獲選標準是參照網站Google統計數據計算, 在比賽期內在TOPick網站，5位(參加者)文章獲最高點擊收看次數。

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