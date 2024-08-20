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黑色素瘤｜28歲網紅腳趾長黑痣　揭患黑色素瘤7個月離世　醫生教「ABCDE」口訣小心5種痣

都市病

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【皮膚癌／黑色素瘤／癌症／黑痣／斑點/口訣/自測】如果發現身體長出黑痣，務必切勿忽視！澳州有名28歲女子在8年前發現腳趾長出黑痔，檢查後確診第三期黑色素瘤；及後她一直維持健康的生活幫助抗癌，惟於2022年覆診時被告知癌症已蔓延至全身多個部位，已發展成晚期，只剩下幾個月時間，最終她於2023年不敵癌症離世。

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28歲網紅腳趾長黑痣 患黑色素瘤終離世

綜合外媒報道，澳洲28歲的女網紅Natalie Fornasier曾在其社交平台上分享其抗癌歷程，她透露早於2015年就留意到腳趾長有一顆黑痣，其形狀亦不時會發生變化；當時有到醫院接受檢查，結果顯示為第三期惡性黑色素瘤，並有擴散至身體其他部位的跡象。她續指，其後多年來一直有維持健康的生活模式，幫助對抗癌症，可惜在2022年7月到院覆診時發現，黑色素瘤已發展成晚期癌症，癌細胞亦蔓延至全身多個部位，醫生告知她只剩下幾個月的生命。

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Natalie在2022年12月最後一次更新帖文，她透露自己已經住院多個月，並已接受紓緩治療（Palliative Care）達4周。她表示自己已經無法自行下床活動，因為雙腳已變得非常浮腫，身體也無時無刻地發痛著，必須依靠家人的幫忙才能離開病床。她寫道：

我可以感覺到身體機能正在逐漸變弱，疼痛感卻又每天都在增加。但是我每天望著身旁淡黃色的牆壁、老舊的房門，總會覺得這裡是最安全、最溫暖的地方，而現在我只是等待著生命走到盡頭的一刻，希望能夠平靜地離開人世。

我很感激活著的每一分鐘，我很感激家人和丈夫Alexander的照顧。縱使由得知罹癌到接受紓緩治療的日子非常難受，但回顧過去我發現我已經活出我理想的人生，很感激這些年來發生的一切。

其丈夫Alexander在2023年1月31日證實，Natalie已於1月14日不敵癌症，安詳地離開人世。

好發位置主要在四肢肢端

國立台灣大學醫學院附設醫院皮膚部主治醫生朱家瑜曾受訪指出，亞洲人惡性黑色素瘤的好發位置主要在四肢肢端，而手指腳趾、手掌腳掌和趾甲等位置會較難察覺到。他續指，黑色素瘤與日曬、基因、反覆受傷修復造成的突變有關，白人的比例高於黃種人，而黃種人風險高於非洲人；由於黑色素瘤轉移速度迅速，有機會連帶造成其他器官傷害。

朱醫生提醒，出現多年的黑痣只要定期追蹤觀察即可，但若在中年後才發現，且半年左右就長大超過0.6厘米以上，很大機會屬黑色素瘤。

同場加映：

黑色素瘤｜女子腳底生痣愈長愈大　塗藥膏皮膚潰爛一查確診黑色素瘤

自我檢查皮膚癌：ABCDE法則

皮膚癌為香港十大常見癌症之一，當中可分為非黑色素瘤皮膚癌和黑色素瘤皮膚癌，而非黑色素瘤皮膚癌是最常見的皮膚癌。本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾接受訪問指，市民一般都可以依照「ABCDE法則」為皮膚進行皮膚癌自我檢查，「可參考患處左右兩邊是否不對稱（Asymmetry）及邊緣（Border）是否參差不齊。」陳厚毅指，皮膚科醫生會視乎患處大小，並透過皮膚鏡（表皮發光顯微鏡技術），判斷皮膚腫瘤屬良性或惡性，「但最好還是抽組織化驗。」

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陳醫生亦提醒，紫外光是導致黑色素瘤的其中一個因素，故此要預防黑色素瘤，就需做足防曬措施，如外出前塗抹防紫外線A（UVA）及紫外線B（UVB）、防曬指數最少達SPF 30或以上，兼具防水功能的防曬用品。平時亦要不時檢查皮膚情況，及早發現才能提高治癒機會。

同場加映：指甲現黑線7個狀況

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