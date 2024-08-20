  • 28°C
香港時間 : 2024820日 (二) 15:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

吳文忻患癌丨乳癌復發進行化療好難捱　吳文忻感動女兒陪伴抗病

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

吳文忻（現名吳忻熹）早前自揭兩年前患乳癌！

【吳文忻／吳忻熹／香港小姐／香港小姐季軍／乳癌】現年49歲、98年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）早前自揭兩年前患乳癌，今年乳癌復發至第三期，癌細胞更擴散至淋巴腺！

吳文忻患癌丨暖媽文忻：要對女兒坦白

吳忻熹積極抗癌，她於媒體訪問稱起初擔心兩女兒難以接受，大女卻比她預期中懂事，當吳忻熹將病況告之兩女時，大女兒反問她：「那你會禿頭嗎？你要剃光頭髮嗎？」

原來大女看過一套講述年輕抗癌女生的劇集，主角獲好朋友陪伴抗病，更一齊剃光頭，內客可說十分正面。作為母親，吳忻熹認為要對女兒們坦白，大女那麼懂事令她感動非常，由於傭人正值放假，大女兒更主動幫忙做家務。

反之細女未能了解媽媽的狀況，不過吳忻熹覺得小孩子好聰明，好快就感受到媽媽的辛苦。

抗癌勇士丨前港姐吳文忻曾被蘇民峰批面相剋夫　接受整容手術後覓得好老公？

吳文忻早前上載影片，看出其精神狀態麻麻！

抗癌勇士丨前港姐吳文忻公佈乳癌復發　擴散至淋巴腺要進行免疫治療

吳文忻患癌丨為生B吃盡苦頭

事實上吳忻熹以家庭為重，她曾在TVB節目《媽媽唔易"造"》分享生B的艱辛之路，她透露為了加強生B運，找玄學師傅批命，更將自己原名吳文忻改成吳忻熹。

她一方面透過中醫調理身體，再由西醫刺激賀爾蒙，食排卵藥和打排卵針，幾個月後吳忻熹成功懷孕在2014年誕下大女，二女也於2017年出生。

點擊圖片放大
+8
+7

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
靚媽嚴師｜朱茵自認嚴母黃貫中是豬隊友？　陪伴女兒進叛逆期首要戒囉嗦

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

抗癌媽媽｜前港姐吳文忻乳癌復發積極抗癌　供兩女讀私立名校每年學費逾9萬
14:07 2024/08/16
抗癌媽媽｜前港姐吳文忻乳癌復發積極抗癌　供兩女讀私立名校每年學費逾9萬
【熟女強人】吳文忻為生B改名吳忻熹　做幸運少奶奶曾大方認整容
12:15 2020/10/09
【熟女強人】吳文忻為生B改名吳忻熹　做幸運少奶奶曾大方認整容
星二代｜前港姐季軍吳忻熹兩女遺傳靚基因+演藝天份　文武雙全讀呢間私立名校
13:58 2024/04/03
星二代｜前港姐季軍吳忻熹兩女遺傳靚基因+演藝天份　文武雙全讀呢間私立名校

你可能感興趣

抗癌媽媽｜前港姐吳文忻乳癌復發積極抗癌　供兩女讀私立名校每年學費逾9萬
14:07 2024/08/16
抗癌媽媽｜前港姐吳文忻乳癌復發積極抗癌　供兩女讀私立名校每年學費逾9萬
【熟女強人】吳文忻為生B改名吳忻熹　做幸運少奶奶曾大方認整容
12:15 2020/10/09
【熟女強人】吳文忻為生B改名吳忻熹　做幸運少奶奶曾大方認整容
星二代｜前港姐季軍吳忻熹兩女遺傳靚基因+演藝天份　文武雙全讀呢間私立名校
13:58 2024/04/03
星二代｜前港姐季軍吳忻熹兩女遺傳靚基因+演藝天份　文武雙全讀呢間私立名校
娛樂人物職業 演員 香港小姐 乳癌 娛樂行業 正能量

最高瀏覽

請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
鄭中基事件｜網民3年前提余思敏𥄫實老公　鄭中基舉動被發現與湘湘關係非一般
鄭中基事件｜網民3年前提余思敏𥄫實老公　鄭中基舉動被發現與湘湘關係非一般
軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
娛圈喜事丨賴慰玲宣布陀第二胎再度做人母　 Winki：相隔6年再擁有這條曲線
娛圈喜事丨賴慰玲宣布陀第二胎再度做人母　 Winki：相隔6年再擁有這條曲線
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨