吳文忻患癌丨乳癌復發進行化療好難捱　吳文忻感動女兒陪伴抗病

▲ 吳文忻（現名吳忻熹）早前自揭兩年前患乳癌！

【吳文忻／吳忻熹／香港小姐／香港小姐季軍／乳癌】現年49歲、98年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹）早前自揭兩年前患乳癌，今年乳癌復發至第三期，癌細胞更擴散至淋巴腺！

吳文忻患癌丨暖媽文忻：要對女兒坦白

吳忻熹積極抗癌，她於媒體訪問稱起初擔心兩女兒難以接受，大女卻比她預期中懂事，當吳忻熹將病況告之兩女時，大女兒反問她：「那你會禿頭嗎？你要剃光頭髮嗎？」

原來大女看過一套講述年輕抗癌女生的劇集，主角獲好朋友陪伴抗病，更一齊剃光頭，內客可說十分正面。作為母親，吳忻熹認為要對女兒們坦白，大女那麼懂事令她感動非常，由於傭人正值放假，大女兒更主動幫忙做家務。

反之細女未能了解媽媽的狀況，不過吳忻熹覺得小孩子好聰明，好快就感受到媽媽的辛苦。

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▲ 吳文忻早前上載影片，看出其精神狀態麻麻！

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吳文忻患癌丨為生B吃盡苦頭

事實上吳忻熹以家庭為重，她曾在TVB節目《媽媽唔易"造"》分享生B的艱辛之路，她透露為了加強生B運，找玄學師傅批命，更將自己原名吳文忻改成吳忻熹。

她一方面透過中醫調理身體，再由西醫刺激賀爾蒙，食排卵藥和打排卵針，幾個月後吳忻熹成功懷孕在2014年誕下大女，二女也於2017年出生。

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