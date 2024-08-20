親子好去處｜Booking.com夏日出走最後召集　推薦港澳兩地親子玩樂指南

▲ Booking.com誠意推薦港澳兩地親子玩樂指南！

夏天一眨眼已經進入尾聲，是時候把握機會在香港及澳門過一個難忘的暑假。Booking.com 提供多元化服務，讓旅客可盡情探索適合不同年齡層的本地文化體驗和清爽消暑活動，以及各種親子住宿，一同捉緊夏日的尾巴。無論是機票預訂、住宿安排、交通選擇，還是購買觀光景點門票，Booking.com 都能滿足旅客的所有需求，讓行程變得更方便快捷。

受家庭旅客歡迎的避暑勝地和清涼水上活動

今年的酷熱氣候創下了有史以來最高的氣溫記錄，使遊客尋求清涼度假勝地的需求激增。根據 Booking.com 2024 旅遊預測 1，69% 的香港受訪旅客表示更傾向於享受清涼的「cool-cations」假期來避暑。此外，全球有 78% 的家庭表示冷氣設備是他們選擇住宿的首要考慮因素 2，表明旅客對涼爽舒適住宿的追求依然是度假計劃中的重中之重。

Booking.com 精心打造專屬家庭的消暑之旅，包括不同水上探險和清涼舒適的住宿選擇，與家人共度難忘時光，盡情享受極致的舒適和快樂。

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親子好去處｜香港富麗敦海洋公園酒店

這臨海奢華度假酒店設有無邊際泳池、兒童嬉水池和室內兒童遊樂區，為旅客提供了一個温馨寧靜的休閒度假勝地。毗鄰香港海洋公園和海洋公園水上樂園，旅客可體驗豐富多彩的水上活動、教育和保育項目。位置便捷，讓家庭旅客輕鬆連接主題樂園和旅遊景點，完美平衡身心放鬆和娛樂的體驗，絕對是家庭出遊的首選之地。

親子好去處｜新濠影滙酒店

位於澳門的活力心臟地帶，新濠影匯酒店為家庭旅客提供一個難忘的夏日體驗。酒店距離令人興奮的新濠影匯水上樂園僅幾分鐘路程，是一個結合奢華與娛樂的城市綠洲，更是父母和孩子們的理想度假勝地。

親子好去處｜傳奇英雄科技城

澳門的傳奇英雄科技城集虛擬實境的奇幻旅程和互動遊戲於一身。這裏有超過 40 多項活動供一家大小探索，讓他們沉浸在身臨其境的體驗和驚險刺激的挑戰中。從一系列精選的主題數碼世界到趣味競技，傳奇英雄科技城為尋求刺激和娛樂的年輕遊客帶來難忘的冒險體驗。

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親子好去處｜探索香港和澳門的豐富文化色彩

許多家庭旅客都關注不同地區的文化體驗，希望尋找當地獨特的傳統特色，超過一半（59%）的香港受訪家庭將享受美好時光列為今年外出旅遊的主要動機。他們的首要目標是尋找沉浸豐富文化的機會，與孩子共同學習。香港和澳門同樣是傳統與現代交織之地，為家庭旅客共同創造美好回憶及拓展視野提供了理想的環境。

親子好去處｜港島香格里拉

港島香格里拉於今年四月翻新了家庭專屬樓層，結合奢華主題客房、賓至如歸的服務和身臨其境的活動。酒店提供多款不同主題的客房和套房，透過沉浸式互動空間，讓家庭共享天倫之樂。

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親子好去處｜K11 ARTUS 寓館

K11 ARTUS 寓館擁有「ARTISANAL HOME」 的概念，是亞洲首個以匠心工藝概念為全球文化創意者精心打造的服務式寓所，287 間住宅内均能享受開揚的全景觀和大師級設計的室内裝潢作品。坐落於 K11 MUSEA 之上，住客可沉浸於活力四射的維港文化匯，體驗無與倫比的文化、餐飲和創新的活動。維港文化匯經常舉辦不同的文化活動，例如在 2024 暑假舉辦的《100%多啦 A 夢&FRIENDS》巡迴特展。

親子好去處｜乘搭山頂纜車和品嚐港式飲茶的觀光行程

即使是香港人也可能不太熟悉本地歷史，因此這個體驗為大人和小朋友提供了一個難得的機會，深入了解香港迷人的演變史。在導遊的引領下，旅客將會欣賞太平山頂的壯麗景色，感受中環舊城區的歷史魅力。最後，旅客將在榮獲米其林一星的添好運點

心專門店品嚐點心，為這次探險之旅畫下完美句點。

親子好去處｜澳門旅遊塔

旅客除了可以在澳門其中一座最高的建築欣賞俯瞰天際線的全景，更能觀看追求刺激的遊客從塔頂玩高空彈跳。

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