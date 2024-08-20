人工智能︱資優生學習大數據分析　6人取得科創公司實習機會擴闊視野

▲ 資優生完成「人工智能和大數據分析」課程。（作者提供）

人工智能、大數據分析等對大家來說一點也不陌生，因為現今日常生活中，總會有意無意間成為這些前沿科技的用家或受惠者。然而你可有想過，一群中學生「膽敢」挑戰自己參加相關課程，科技驟耳聽來，深奧難明的高端知識，這群初生之犢來自何方？ 他們就是香港資優教育學苑的資優生了。

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香港資優教育學苑的進階學習課程，由策劃到開展已進入第三個年頭，除了課程結構更加完善外，內容主題也愈趨多元化。進階課程不僅要求學員在知識層面上，有更深入的掌握和高階的裝備，同時強調持久投入的重要性。過去兩年，許多資優生在學苑的進階課程，經歷從概念構思到創作的過程，他們的作品愈來愈成熟，備受多方肯定，成績令人鼓舞！

資優生參與100小時課程

去年一月，資優學苑舉辦「人工智能和大數據分析」的進階課程，課程分為三個階段，學習時數約共100小時，由業界專業導師教授。在接近半年的時間，導師帶領資優生學習Python編程技巧，人工智能相關的監督及強化學習，以及生成式對抗網絡（Generative Adversarial Network，簡稱GAN） 等知識。

為了進一步優化內容，學苑與香港社會服務聯會、樂齡科技平台合作，在不同階段的課堂上，向學生介紹樂齡科技在香港的發展和應用，包括邀請初創公司創辦人在課堂上分享，以及帶領學生參觀校外機構。

作品參與展覽 親身與用家交流

學生在課程的第三階段，以小組形式設計和製作與樂齡科技相關的原型，並進行展示。在樂齡科技平台的協助下，特別挑選了三組學生在樂齡科技博覽會上，向公眾展覽和示範他們的作品，直接與用戶交流，進一步了解長者們在生活上的需求。

除了親身了解用戶體驗外，在博覽會期間，學生還有機會與樂齡科技初創公司代表交流，分享設計作品的理念，並討論如何進一步改進產品。

6名學生獲取錄暑期實習

整個課程除常規的課堂學習外，還需要接受小組培訓，準備成果發布。近一年的學習過程中，學生經歷多方面的成長，一些學生更接受電台訪問，分享如何利用人工智能結合樂齡科技，以及他們在學習過程中得到的啟發和收穫。

令人鼓舞的是，這些仍在中學階段的資優生，其能力和態度得到科創公司的肯定，經過面試，有6位學生獲錄取參與「暑期實習計劃」，進一步認識及體驗現實工作世界，提升人際關係技巧及協作能力。

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