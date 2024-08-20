政府工｜14份政府筍工月薪高達64K　環保署項目助理無需大學畢業入職26K

▲ 14份政府筍工月薪高達64K，環保署項目助理無需大學畢業，入職26K。

【政府工/政府職位空缺/公務員/非公務員/筍工/招聘】暑假一向是畢業生求職的旺季，公務員薪高糧準，吸引不少打工仔和畢業生應徵，加入「鐵飯碗」行列。TOPick整合14份政府筍工，包括公務員及非公務員職位，當中環保署招聘項目助理，無需大學學歷，月薪達2.6萬元，即睇詳情！

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【公務員職位空缺】

政府工｜1. 土木工程拓展署 技術主任(材料試驗)

月薪：25,115元起

截止申請日期：23/08/2024 23:59:00

入職條件：

(a)取得香港任何一所理工大學/理工學院或香港專業教育學院/科技學院/工業學院頒發的土木工程文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

網上申請及詳情：【按此】

政府工｜2. 路政署 二級監工（土木工程）

月薪：25,115元起

截止申請日期：31/08/2024 23:59:00

入職條件：

(a) (i) 持有香港其中一間理工大學／理工學院、香港專業教育學院或工業學院／科技學院頒發的土木工程學證書，或具備同等學歷；或

(ii) 已完成一項認可的土木工程技術員學徒訓練；或

(iii) 具備最少五年擔任土木工程熟練工人的經驗；以及

(b) 符合語文能力要求－

(i) 在香港中學文憑考試或香港中學會考英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績；以及

(ii) 具備相等於中學三年級程度或以上的中國語文能力，或具備同等能力；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

網上申請及詳情：【按此】

政府工｜3. 房屋署 助理工程監督

月薪：31,795元

截止申請日期：23/08/2024 23:59:00

入職條件：

(a)持有香港一所理工大學/理工學院或香港專業教育學院/科技學院/工業學院所頒發的建築或建築學文憑或高級證書，或具同等學歷；

(b)在取得上述資格後，具備3年與建築工程有關的工作經驗；

(c)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

網上申請及詳情：【按此】

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【非公務員職位空缺】

政府工｜4. 行政長官辦公室 傳媒聯絡主任

月薪：64,780元

截止申請日期：27/08/2024 15:00:00

入職條件：

(a) 持有本地任何一所大學頒授學士學位，或具備同等學歷。修文學、新聞或相關學科者佔優；

(b) 在取得學位後，具備最少五年於本地或國際傳媒機構從事新聞報導、編輯或研究的全職工作經驗；

(c) 具備優良的中英文講、寫表達能力及能操基本普通話；

(d) 善於創作和設計多媒體內容，並熟悉Adobe Creative Suite套裝軟件（例如 InDesign、Photoshop及Illustrator）與影片剪輯軟件；對超文字標示語言（HTML）格式、可擴展標記語言（XML）格式、層疊樣式表（CSS）技術、Adobe Premiere及╱或After Effects有認識者佔優；以及

(e) 工作有條理、處事細心，能在有限的時間下完成工作；且願意長時間或不定時工作。

網上申請及詳情：【按此】

政府工｜5. 文化體育及旅遊局 副項目主任

月薪：53,980元

截止申請日期：20/08/2024 23:59:00

(a) 持有本港大學頒授的學士學位，或具同等學歷；

(b) 在取得上述學歷後，於以下其中一個或多個範疇具備至少3年全職工作經驗：

(i) 活動籌辦及執行，包括大型體育或殘疾人體育活動或全港性及國際性的其他類別活動；

(ii) 酒店及旅遊業管理；

(iii) 運輸業管理；

(iv) 款待及餐飲業管理；

曾在政府、體育組織、酒店或旅行社工作者可獲優先考慮；

(c) 具備良好的人際溝通技巧，中英文書寫能力優良，操流利粵語、普通話及英語；

(d) 熟悉中文輸入法及電腦操作，例如文書處理、試算表及簡報軟件；以及

(e) 具備良好的組織能力，並且能獨立處理工作。

網上申請及詳情：【按此】

政府工｜6. 文化體育及旅遊局 經理（電影推廣及促進）

月薪：33,405元

截止申請日期：02/09/2024 23:59:00

入職條件：

(a)持有由本港大學頒授的傳播、新聞學、市場學或相關學科學士學位，或具備同等學歷；

(b)取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第3級或以上的成績或同等學歷；

(c)在取得相關學歷後，具備最少三年在項目策劃、活動組織、公關／公共事務及／或企業傳訊／市場推廣的全職工作經驗，其中擔任管理層或更高職位和具備關於電影／娛樂業的經驗更佳；

(d)中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；

(e)能獨立、靈活地，並在有限的時間下完成工作；具有良好的解難和組織技巧，並能夠有效地與私營和公共機構人員溝通；以及

(f)能立即上班的申請人可獲優先考慮。

網上申請及詳情：【按此】

政府工｜7. 文化體育及旅遊局 經理（多媒體） / 經理（公共關係及社交媒體）

月薪：33,405元

截止申請日期：02/09/2024 23:59:00

入職條件：

(a) 持有由本港大學頒授的傳播、公共關係、創意媒體、市場學、新聞學、廣告學或相關學科學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第3級或以上的成績或同等學歷；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少三年有關創意、網上或電子媒體、多媒體設計、數碼廣告、媒體傳播、市場推廣、公共關係、廣告、企業傳訊或活動管理的全職工作經驗，其中擔任管理層或更高職位為佳。曾在政府／半官方機構／公營服務界別工作或了解政府採購系統較佳；

(d) 熟悉營運企業網站和社交媒體、創作社交媒體帖子內容並處理社交媒體帖子上媒體和公眾的反饋或擬寫和編輯線上和線下行銷的文案；

(e) 中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；

(f) 精通電腦軟件應用，包括Microsoft Word，Excel，PowerPoint，以及中文文書處理。熟悉影片拍攝設備和電腦軟體，包括Photoshop，Adobe Illustrator，Paint Shop Pro，Adobe Premiere Pro，InDesign，After Effects和數碼單反相機等設備者佔優；以及

(g) 積極主動，能獨立、靈活和勤奮努力地工作，並具有良好的溝通、解難、人際關係和分析能力，良好的組織能力和處事細心，能夠在壓力環境和有限的時間下完成工作。

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政府工｜8. 教育局 助理項目管理主任 (EDB/EI/306/24)

月薪：32,410元

截止申請日期：29/08/2024 18:00:00

入職條件：

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級[見註]或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得學位後，具備最少2年全職管理層工作經驗。具備聯絡工作、項目管理及籌辦活動經驗者優先；

(d) 具備良好中、英語的書寫及會話能力；

(e) 具備良好溝通及人際關係技巧；以及

(f) 具備良好電腦應用知識，例如中文輸入法、文書處理、試算表及簡報軟件。

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政府工｜9. 教育局 行政助理 (EDB/EI/305/24)

月薪：34,060元

截止申請日期：30/08/2024 18:00:00

(a) 持有香港所頒授的學士學位，或具備同等學歷及；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得學位後，具備最少2年行政工作經驗，曾於政府各局／部門或教育機構工作者優先；

(d) 具備極佳的中文及英文能力；

(e) 擁有極佳的組織能力、溝通及人際關係技巧；

(f) 能在緊迫的時間及壓力下完成工作；

(g) 具備良好的電腦知識及熟悉電腦軟件操作，包括中、英文輸入法 (具備處理多元模式文本經驗者優先)；以及

(h) 面試者須接受筆試。

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政府工｜10. 環境保護署 項目助理(區域西)

月薪：26,590元

截止申請日期：30/08/2024 18:00:00

入職條件：

(a) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科成績達第2級或以上，或同等成績；

(b) 在香港中學文憑考試或香港中學會考數學科成績達第2級或E級或以上，或同等成績；

(c) 具備最少兩年與環境保護相關的全職工作經驗及最少一年與辦理牌照相關的全職工作經驗；；

(d) 熟悉電腦軟件操作，例如Microsoft Word、Excel、Access和PowerPoint；

(e) 具備良好的中文及英文文書處理技巧；

(f) 具備良好的中文（粵語及普通話）及英文的書寫和會話能力；以及

(g) 具備建築工程及其相關建築噪音影響的知識和經驗者佔優。

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政府工｜11. 投資推廣署 經理（新資本投資者入境計劃）

月薪：50,045元

截止申請日期：20/08/2024 17:00:00

入職條件：

(a) 持有香港任何一所大學所頒授的學士學位，或具同等學歷（持有專業資格如註冊會計師、特許財務分析師及／或銀行業專業相關的專業資格為佳）；

(b) 具備三年一般行政及／或財務方面的相關全職工作經驗，當中最少兩年為銀行業的管理或與證券及期貨事務監察委員會有關者較佳；

(c) 符合語文能力要求，具備綜合招聘考試兩份語文試卷（即中文運用及英文運用試卷）的“二級”成績，或同等成績；

(d) 中英文文書溝通良好，亦須操流利英語、廣東話及普通話；以及

(e) 精通中英文文書處理及以下應用程式：Microsoft Word、Excel、PowerPoint及Adobe Acrobat。

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政府工｜12. 康樂及文化事務署 流動圖書館助理員

月薪：20,705元

截止申請日期：23/08/2024 18:00:00

入職條件：

(A) 持有有效的私家車、輕型貨車及中型貨車駕駛執照﹝即香港駕駛執照車輛類別代號1, 2 及18﹞；

(B) (i) 在香港中學文憑考試必修部分／延伸部分的數學科及另外四科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或

(ii) 在香港中學會考數學及另外四科考獲第2級／E級或以上成績，或具同等學歷；

(C) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；及

(D) 對一般電腦軟件有相當認識(如MS Word、MS Excel 及中文輸入法)。

詳情：【按此】

政府工｜13. 香港電台 合約節目主任

月薪：42,640元

截止申請日期：03/09/2024 18:00:00

(a) (i) 持有香港的大學所頒發的學位，以主修新聞及傳播學為佳，或具備同等學歷；並具3年與媒體／新聞相關的工作經驗；或

(ii) 持有香港的大專院校頒授的認可副學士學位或高級文憑，以主修新聞及傳播學為佳，或具備同等學歷；並具5年與媒體／新聞相關的工作經驗；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第2級或以上成績，或具備同等成績。

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政府工｜14. 郵政署 助理銷售經理（電子商務方案）

月薪：29,280元

截止申請日期：22/08/2024 18:00:00

入職條件：

(1) 持有本港任何一間大學頒授的學士學位，以主修銷售、物流、業務發展或相關學科為佳，或具備同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後，累積不少於2年的銷售及帳戶管理工作經驗，屬物流、快遞或航運業更佳；

(3) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（的2007年以前為「課程乙」）取得第3等級（2007年以前為「C級」）或以上成績，或同等成績；

(4) 充分了解電子商務技術和線上／線下的商業模式；

(5) 具備卓越的客戶服務、溝通、協商和表達技巧，以達成銷售目標；

(6) 採取積極進取、目標為本的銷售方式；

(7) 積極主動，並具備競爭力；

(8) 能獨立工作，善於建立人際網絡；以及

(9) 具備良好的中、英文會話和書寫能力，以及能操流利普通話。

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