修哥萬花筒丨胡楓與時並進開網上節目　邀張繼聰任首集嘉賓分享片場趣事

▲ 修哥與時並進在YouTube開頻道做節目。

胡楓（修哥）雖然年過90但心態非常年輕，緊貼時代潮流，加上入行70多年來結識不少圈中好友，繼早前於小紅書及抖音推出《修哥萬花筒》 頻道分享個人生活點滴，修哥更希望利用網上平台與年輕藝人朋友一起談天說地，因此特別於《修哥萬花筒》開設全新談心節目，首集將於8月22日晚在YouTube平台首播。

被問到為何會有這個《修哥萬花筒》的頻道，修哥回憶起說：「有一日，有個朋友突然告訴我，我演唱會的片段在抖音平台有幾億人次觀看，我覺得非常驚訝，於是想自己是否可以做個平台分享給觀眾朋友呢？然後我就找了我一位好朋友和她的團隊一起合作，就開始了玩社交平台的生活。」

修哥又提到：「《修哥萬花筒》這個名字是我親自命名的，原本想叫《修哥會客室》，但怕會覺得如果只是訪談內容會太狹窄，因為我的內容會很豐富，各式各樣的生活點滴都有，所以想範圍更廣泛一些，就改成了《修哥萬花筒》。」

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▲ 胡楓開網上節目《修哥萬花筒》 分享個人生活點滴。

邀張繼聰任嘉賓

修哥希望藉住《修哥萬花筒》為大家帶來更多歡樂和新資訊，新談心環節將邀請各藝人好友敘舊聊天。修哥指：「其實與藝人朋友談天說地的構思已經醞釀了好幾年，一年前已開始籌備拍攝，終於在今年得以實現播出。節目中像老朋友一樣『咩都講』，沒有特定話題，只希望藉此機會和朋友聚舊，內容豐富，希望大家多多支持。」

首集將於8月22日晚上9時播放，邀得他很欣賞的後輩張繼聰率先登場，分享拍攝《飯戲攻心2》時在片場的趣事，更勾起一件往事令張繼聰對修哥衷心感激。

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