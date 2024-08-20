聲夢小天后丨炎明熹仍未動筆續約未知去向　傳獲兩大唱片公司招手

▲ 究竟炎明熹會去邊呢？

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）自爆出與無綫的合約問題後，幕前工作似乎全面叫停，而且，其出席的活動，TVB亦未有派員採訪。

今日（8月20日）有報道指Gigi仍未動筆續約，據知情人士透露Gigi明年先正式滿約，如果不簽約無綫，可能還要雪多一年或以上。

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傳有兩大唱片公司招手

不過Gigi亦冇憂沒有出路，皆因有傳她已有兩大唱片公司向其招手，包括張學友、陳奕迅、AGA的環球唱片以及跟台灣天后蔡依林、「宇宙巨肺」鄧紫棋（G.E.M.）有合作的SONY MUSIC。

由於年紀輕輕的Gigi，唱功了得，年途無可限量，更被大眾認為是近年難得一見的「天后接班人」。

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Gigi取代AGA「一姐」之位?

據知該兩間公司，相比華納、寰亞與英皇擁有更穩紮的內地市場，正跟Gigi的大目標一樣，可以在內地大展拳腳。而且有指環球唱片將重心放在內地市場，故Gigi正是不二之選，更有機會取代AGA的「一姐」之位。

Gigi離約滿還有逾年，有指她得高人教路，趁這段真空期讀書，好好部署發展大計，將自主權全面收回，而她亦頻頻更新社交網分享動向，保持人氣。

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