新興職業｜內地新興「助浴員」為長者沖涼　每次僅賺十幾元仍堅持工作

▲ 內地新興職業「老年助浴員」，專門上門為不能自理的老人提供助浴服務。

【老年助浴員/助浴員/內地新工種/新興職業】要照顧長者非是易事，因此不少人都會聘請工人幫忙照顧，內地近年興起一項新工種「老年助浴員」，專門上門為不能自理的老人家提供洗澡、按摩、理髮等服務，以求減輕照顧者的負擔。有94歲的婆婆臥床3年，在助浴員的幫忙下，終於能洗澡，家人也對此感安慰。助浴員至今已服務過7百多名老人，受不少農村老人的歡迎。

內地興起新工種「老人助浴員」

據《中央電視台》報道，內地有超過4千萬不能自理的長者，老人護理的需求增加，在上月底發布的19個新職業和28個新工種，當中「老人助浴員」便被人力資源社會保障部列為新工種。江蘇南通有團隊組織一支上門為老人提供助浴服務的團隊，每次上門都會有一名護士和兩名助浴師。

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助浴團隊上門提供一系列清潔服務

考慮到每個家庭的沐浴環境不一，團隊會自備浴缸，並提供按摩、理髮等服務，收費約300元人民幣（約330港元）。有助浴員表示一般會為老人家理髮、剪指甲和洗頭，水溫需要控制在38至40度，以防太熱燙傷長者。

其中一位服務對象是一名94歲婆婆，她因病臥床三年，期間從未正式洗澡，近日子女為她請來助浴師，為媽媽清潔身體，家人對服務表示滿意。

三年多沒有怎麼像今天這樣洗，她不是在說舒服嗎，從來沒有這樣舒服過。有了這個服務，我們做子女的也省心。

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助浴需求少 員工必備4項條件

該機構負責人指，助浴師由社工和護理員培訓，目前的服務才剛起步，不少老人受傳統觀念影響，不願意裸露於人前，所以目前老人助浴的需求大。

有河北機構指為偏遠農村提供助浴服務，該團隊共有七名助浴師、一輛助浴車，每次上門都會為老人量血壓、測心率，也會自備洗浴設備老人洗澡。目前已為7百多名老人提供服務。其中一名助浴員喬旭表示，要成為助浴員必須具備4個條件：考心、愛心、耐心和責任心。

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交通人力成本高 每次只賺幾十元

負責人指，助浴服務主要受農村老人歡迎，不過各人的居住地點比散、路途較遠，導致交通和人力成本高，每次服務約4百元的定價對許多農村家庭也算太高。助浴員張娜指，每次為長者服務，只收三、四百元，扣除日用品成本，只能賺到油錢或幾十元。她以往在美容院工作，因為看好助浴業的前景，自費到外地培訓，因為為老人洗澡非是易事，不過她直指不想與朋友說自己的工作是去幫老人洗澡，「因為我覺得特別丟臉。」現時助浴員被列入新職業，對張娜來說是一種鼓勵，望能夠吸納更多人入行。

目前失能長者逾4千萬人，剛被列為新工種的助浴員有潛在需求，有效發展銀髮經濟。

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