  • 28°C
香港時間 : 2024820日 (二) 18:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新興職業｜內地新興「助浴員」為長者沖涼　每次僅賺十幾元仍堅持工作

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 47 分鐘前

分享：

分享：

熱門 吳文忻 藥物百科 職業特工體驗 法證先鋒VI 北上攻略 香港小姐2024 名校專區 高才通 會員有獎 Executive Mommy

內地新興職業「老年助浴員」，專門上門為不能自理的老人提供助浴服務。

【老年助浴員/助浴員/內地新工種/新興職業】要照顧長者非是易事，因此不少人都會聘請工人幫忙照顧，內地近年興起一項新工種「老年助浴員」，專門上門為不能自理的老人家提供洗澡、按摩、理髮等服務，以求減輕照顧者的負擔。有94歲的婆婆臥床3年，在助浴員的幫忙下，終於能洗澡，家人也對此感安慰。助浴員至今已服務過7百多名老人，受不少農村老人的歡迎。

內地興起新工種「老人助浴員」

據《中央電視台》報道，內地有超過4千萬不能自理的長者，老人護理的需求增加，在上月底發布的19個新職業和28個新工種，當中「老人助浴員」便被人力資源社會保障部列為新工種。江蘇南通有團隊組織一支上門為老人提供助浴服務的團隊，每次上門都會有一名護士和兩名助浴師。

點擊圖片放大
+4
+3

助浴團隊上門提供一系列清潔服務

考慮到每個家庭的沐浴環境不一，團隊會自備浴缸，並提供按摩、理髮等服務，收費約300元人民幣（約330港元）。有助浴員表示一般會為老人家理髮、剪指甲和洗頭，水溫需要控制在38至40度，以防太熱燙傷長者。

其中一位服務對象是一名94歲婆婆，她因病臥床三年，期間從未正式洗澡，近日子女為她請來助浴師，為媽媽清潔身體，家人對服務表示滿意。

三年多沒有怎麼像今天這樣洗，她不是在說舒服嗎，從來沒有這樣舒服過。有了這個服務，我們做子女的也省心。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
靚媽嚴師｜朱茵自認嚴母黃貫中是豬隊友？　陪伴女兒進叛逆期首要戒囉嗦

助浴需求少 員工必備4項條件

該機構負責人指，助浴師由社工和護理員培訓，目前的服務才剛起步，不少老人受傳統觀念影響，不願意裸露於人前，所以目前老人助浴的需求大。

有河北機構指為偏遠農村提供助浴服務，該團隊共有七名助浴師、一輛助浴車，每次上門都會為老人量血壓、測心率，也會自備洗浴設備老人洗澡。目前已為7百多名老人提供服務。其中一名助浴員喬旭表示，要成為助浴員必須具備4個條件：考心、愛心、耐心和責任心。

點擊圖片放大
+6
+5

交通人力成本高 每次只賺幾十元

負責人指，助浴服務主要受農村老人歡迎，不過各人的居住地點比散、路途較遠，導致交通和人力成本高，每次服務約4百元的定價對許多農村家庭也算太高。助浴員張娜指，每次為長者服務，只收三、四百元，扣除日用品成本，只能賺到油錢或幾十元。她以往在美容院工作，因為看好助浴業的前景，自費到外地培訓，因為為老人洗澡非是易事，不過她直指不想與朋友說自己的工作是去幫老人洗澡，「因為我覺得特別丟臉。」現時助浴員被列入新職業，對張娜來說是一種鼓勵，望能夠吸納更多人入行。

目前失能長者逾4千萬人，剛被列為新工種的助浴員有潛在需求，有效發展銀髮經濟。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

新興職業｜充當軍師拆穿相睇「話術」爆紅　相親分析師：不說體重就是胖
13:00 2024/05/27
新興職業｜充當軍師拆穿相睇「話術」爆紅　相親分析師：不說體重就是胖
來港就業｜內地女1個原因來港做洗碗工　自願加班月入近2萬：後悔沒早點來　
20:15 2024/08/06
來港就業｜內地女1個原因來港做洗碗工　自願加班月入近2萬：後悔沒早點來　

你可能感興趣

新興職業｜充當軍師拆穿相睇「話術」爆紅　相親分析師：不說體重就是胖
13:00 2024/05/27
新興職業｜充當軍師拆穿相睇「話術」爆紅　相親分析師：不說體重就是胖
來港就業｜內地女1個原因來港做洗碗工　自願加班月入近2萬：後悔沒早點來　
20:15 2024/08/06
來港就業｜內地女1個原因來港做洗碗工　自願加班月入近2萬：後悔沒早點來　
職位招聘 網絡熱話 護理 服務 中央電視台

最高瀏覽

請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
請人啟事｜大埔中學小賣部請店員人工呢個數　返6.5小時工作範圍製作食物+清潔
鄭中基事件｜網民3年前提余思敏𥄫實老公　鄭中基舉動被發現與湘湘關係非一般
鄭中基事件｜網民3年前提余思敏𥄫實老公　鄭中基舉動被發現與湘湘關係非一般
軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
軍訓級家教｜黃依汶送8歲兒子上深圳軍訓　陳真不怕捱苦卻因1件事爆喊
娛圈喜事丨賴慰玲宣布陀第二胎再度做人母　 Winki：相隔6年再擁有這條曲線
娛圈喜事丨賴慰玲宣布陀第二胎再度做人母　 Winki：相隔6年再擁有這條曲線
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨
飲食攻略｜每日飲咖啡會骨質疏鬆？　醫生揭咖啡飲用上限：多做3件事補鈣強筋骨