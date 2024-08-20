不幸海難︱「英國比爾蓋茲」搭遊艇遇風暴翻沉失蹤生死不明　船上僅14人倖存

▲ 「英國比爾蓋茲」搭遊艇遇風暴翻沉失蹤生死不明，船上僅14人倖存。

【海難/比爾蓋茨/遊艇/沉船/水龍捲/暴風雨/失蹤】出海遊玩時一定要小心海況！有「英國比爾蓋茨」之稱的科技業大亨、Autonomy公司創辦人Mike Lynch，日前與家人及生意夥伴搭乘豪華遊艇出海期間，遇上巨大風暴導致船當場翻覆。船上共22人，有15人被救起，包括Lynch的妻子；但Lynch本人及18歲女兒至今失蹤，生死未卜。

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綜合外媒報導，事發於義大利西西里島外海，一艘豪華遊艇在19日清晨遭遇水龍捲並翻沉，有15人在沉船前順利逃脫。義大利海岸防衛隊聲明稱，該艘遊艇是英國籍「貝氏號」（Bayesian），船長56公尺，搭載22人，包括10名船員及12名乘客。在遭遇惡劣海況時，遊艇已停泊在西西里島的波尼切洛（Porticello）港口附近，但仍不幸翻覆沉沒。

「英國比爾蓋茲」失蹤

據瞭解，現年59歲的Mike Lynch是英國一位著名科技業企業家和投資者，被譽為英國版的比爾蓋茲；他和妻女及生意夥伴搭上了豪華遊艇Bayesian號。在遭遇水龍捲襲擊後，Lynch的妻子Angela Bacares等15人被救起，惟僅14人倖存，1人獲救後仍不幸身亡，據悉死者是遊艇上的廚師。

至於剩下的失蹤者包括Lynch本人和他的18歲女兒Hannah；摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley International）董事長Jonathan Bloomer和高偉紳律師事務所（Clifford Chance）律師Chris Morvillo，也在失蹤名單中。

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拋錨停泊仍不敵風暴

據生還者表示，這趟遊艇之旅原是Lynch為他的工作夥伴舉辦。一名海岸防衛隊人員透露：

當時風非常大，原本就預計會出現壞天氣，但沒想到會這麼惡劣。

附近一艘船的船長補充稱，事發時風暴很強，他打開了引擎控制住船，避免撞上停泊在旁邊的Bayesian號遊艇：

我們成功將船保持在原位，但在風暴結束後，我們注意到後面的船（Bayesian號）不見了。

船長表示，他的船員隨後在一艘救生筏上發現一些生還者，包括一名1歲的女嬰。船員將這些生還者帶上船，然後交給海岸防衛隊。海岸防衛隊接手後表示，潛水員已在發現位於海底49公尺深處的遊艇殘骸。附近城鎮的檢方亦已展開調查，將釐清該次船難的來龍去脈。

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值得一提的是，Lynch在今年6月才在一次大型欺詐案審判中被無罪釋放，當時他因此感到非常開心。沒想到距離逃脫牢獄之災僅2個月就發生不幸，令人惋惜。

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