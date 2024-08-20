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明星修身丨毛舜筠分享煮餸揀咩油　毛姐：唔係話冇選擇

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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毛舜筠（毛姐）分享選擇煮食油之道！

現年63歲的毛舜筠（毛姐）保養得宜的她堪稱圈中美魔女，毛姐早前接受「旦哥」鄭丹瑞的「健康‧旦」YouTube頻道訪問，當中分享選擇煮食油之道，大家可能都是「唔識食」的一份子！

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毛舜筠回應「不老」說法

毛姐透露不時有朋友指她「不老」，連鄭裕玲（Do姐）也問：「點解你唔老？」，毛姐指自己是較同年紀的人年輕，「如果唔係後天，我諗都未必。過去5年，我真係好鑽研點樣可以活得健康啲。」

她自學習烹飪後有所體會，稱：「我好唔鐘意『健康嘅嘢就唔好食』，點樣健康嘅嘢都可以整得佢好食。」

毛舜筠早前接受「旦哥」鄭丹瑞的「健康‧旦」YouTube頻道訪問。（影片截圖）

菜油種籽油說不

毛姐分享選擇食用油的方法，她強調：「菜油、種籽油，我係唔用。呢啲油都係加工精煉油，係經過高溫、好多chemical，去令到佢除色、除臭，跟住我哋去食佢，就會有炎症，身體裡面發炎、cancer。」

她續說：「依家咁多cancer，就係因為我哋成日都忽略油嘅重要性，要選擇咩油。」

毛姐更指，高溫煮食時不可以用橄欖油，皆因它的燃點很低，它就可用作配沙津。

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平日煮餸用咩油？

至於日常煮餸，毛姐認為應用上牛油果油，皆因牛油果油燃點很高，而椰子油也是一個好選擇，可用它來製作咖喱！

她指，菜油、種籽油依然布滿超市，就是因為便宜，也沒有研究對身體的傷害性。

毛姐表示，牛油果油現時價錢變得大眾化，並說：「寧願落少啲，都要用健康嘅油！」

另外，毛姐又推介印度酥油（Ghee），解釋：「Ghee好有益，同埋燃點係250度，如果你煮西餐，甚至係有部份中菜都可以。」她並強調：「唔係話冇選擇，但係就唔好選擇用菜油、種籽油！」

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