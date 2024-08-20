星二代｜李元元下月升小告別冬菇頭　Lucy換新髮型準備開學？

▲ 李元元Lucy轉眼下月就升小，最近轉換新髮型準備做小學生？

【星二代/李元元/Lucy/李璨琛/升小/名幼/免費幼稚園】藝人李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）育有兩女，其中下月升小學的大女李元元（Lucy）深受網民喜愛，由細留到大的冬菇頭成為她的招牌，不過日前李元元與媽媽去韓國旅行時換上新髮型，難道是為了準備開學？對此Lucy的媽媽Sophia就有解釋！

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趁住上小學前，李元元跟媽媽撇下爸爸及細妹去韓國旅行，兩母女齊齊穿上韓服拍照及享受韓國美食，李元元登機時都自己拉行李箱，自理能力很高！期間不時回頭向媽媽的鏡頭笑，心情相當興奮。不過有眼利網民就發現，李元元以全新髮型亮相，招牌冬菇頭消失，頭髮後面夾了兩條七彩顏色的假髮，也由平日的短髮變成長頭髮，感覺煥然一新。

李元元Lucy與媽媽韓國旅行照：



▲ 李元元Lucy去韓國體驗著韓服。（IG圖片）

▲ Lucy好可愛！（IG圖片）

▲ Lucy媽媽都穿上韓服。（IG圖片）

▲ Lucy和媽媽等上機。（IG圖片）

▲ 李元元享受韓國美食。（IG圖片）

▲ Lucy準備登機，心情興奮！（IG圖片）

▲ 李元元自己拉行李，發現換了新髮型。（IG圖片）

▲ Lucy等上機等到悶？（IG圖片）



李元元Lucy︱媽媽解釋轉新髮型原因

對於女兒的新髮型，媽媽Sophia在限時動態中透露原因：「我哋兩個自從疫情之後冇去過旅行冇搭過飛機，今次係第一次，所以我俾佢整個crazy hair上機。」

星二代︱李元元Lucy影畢業相呆滯樣超搞笑 讀跑馬地名牌幼稚園學費全免派位理想

原來今次是母女相隔5年首次去旅行，Sophia分享了旅行的點滴，並寫道：「差唔多五年之後我哋終於可以再次起程去旅行～好期待，真開心，好興奮＃有人話要留肚食飛機餐 ＃點不知去到個lounge度 ＃結果食咗兩塊pizza」。

網民就留言話認不出是Lucy，「（睇）後面完全認唔到係Lucy」、「Lucy，這一身打扮好配合出外旅遊」此外，也有家長網民表示，「呢個髮型去旅行就可以，開學就唔得喇」。

李元元Lucy︱天主教聖瑪加利大幼稚園畢業

李元元的幼稚園是位於跑馬地的天主教聖瑪加利大幼稚園，是一所傳統、很有愛的學校。根據學校網頁介紹，天主教聖瑪加利大幼稚園創校於1986年，課程以兒童為本，從遊戲中學習，以提高學習興趣、啟發創意思維，並著重品德教育，培養孩子以愛待人，寬恕別人及關愛社群之心。

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星二代學府︱聖瑪加利大派位理想

很多星二代都就讀此校，校友包括吳日言女兒Beatrice、孫慧雪兒子Riley，而名模周汶錡兩名兒子都是該校舊生。

星二代學府︱學費全免升小派位理想

該校於本學年有參與「免費優質幼稚園教育計劃」，學費全免。加上該校每年升小派位成績優異，畢業生大多升讀聖保祿天主教小學、聖若瑟小學、瑪利曼小學、嘉諾撒聖方濟各學校、番禺會所華仁小學等傳統名校，因此大受家長歡迎。

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